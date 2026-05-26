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華南永昌證獲准開辦財管2.0

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
搶占AI浪潮創富先機，華南永昌證券獲准開辦「高資產財管2.0」業務。華南永昌證券／提供
搶占AI浪潮創富先機，華南永昌證券獲准開辦「高資產財管2.0」業務。華南永昌證券／提供

隨著全球半導體與AI產業鏈加速更迭，台灣在國際經貿版圖扮演核心角色，帶動資產逾億元的企業主與科技新貴快速增加。為響應政府打造「亞洲資產管理中心」政策，華南永昌證券宣布正式取得主管機關核准開辦「高資產客戶財富管理業務（財管2.0）」，象徵服務正式跨入私人銀行等級的新里程碑。　

華南永昌證券表示，在業務開辦初期，不以追求客戶數為首要目標，而是秉持「質優於量」的理念深耕核心客戶。針對資產達新台幣1億元以上的高資產族群，將整合本業核心優勢，提供全方位的資產配置方案。

首先，在核心資產方面，透過串聯全球市場的海外股票與債券，協助客戶精準掌握優質企業的成長紅利與穩健息收回報；再者，結合客製化衍生性金融商品，透過量身打造的多元結構型商品，精準滿足高資產客戶複雜的避險與資產增益需求。

在衛星配置方面，則輔以靈活且嚴謹的基金篩選機制，機動調配資產組合以追求超額回報。針對高資產客戶最重視的跨世代傳承規劃，特別聚焦家族接班與資產傳承議題，提供專業的保險規劃與解決方案。

透過這套「核心＋衛星」的資產配置邏輯，華南永昌證券致力於為客戶打造一站式購足的金融服務體驗，協助專業投資人升級為高資產客戶，享受更寬廣且具高度隱密性的金融服務管道。

面對AI時代前所未見的財富創造速度與市場波動，以及後疫情時代的通貨膨脹與地緣政治挑戰，華南永昌證券強調，提供的不再只是單一交易服務，而是具備國際視野的資產保護與增值策略。

華南永昌證券為華南金控（2880）旗下核心子公司，長期深耕台灣證券市場，財管2.0 業務開辦後，將結合集團資源，提供更具彈性的金融工具與嚴謹的風險控管，協助台灣企業家守護辛苦打拚的江山，讓資產在全球視野下穩健增長，實現家族財富的永續傳承。

機制 產業鏈 基金

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