12檔台積概念股 強強滾

近年台股在AI科技題材、ETF熱潮帶動下，出現前所未有的全民瘋股現象，尤其房市在限貸政策壓制下，投資者大舉「貸房入股」，將資金投入股市，甚至還出現「四貸同堂」危險現象。

2026-05-26 01:27