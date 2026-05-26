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12檔台積概念股 強強滾

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台股受惠外資回補，昨（25）日挾量創高，「權王」台積電（2330）再度收復2,300元整數關卡，帶動日月光投控、漢唐等相關概念股強強滾。法人預期後市多方格局不變，建議操作低接不追高，並保持適度資金彈性因應盤勢變化。

市場正面看待美伊和平談判進展，加上華許正式就任美聯準會（Fed）主席，道瓊、費城半導體指數攜手改寫歷史新高，標普指數連八周收紅。

台股昨日在外資連三買及主動式ETF資金持續挹注下，攻上43,000點並續寫歷史高點。

盤面電子權值股積極表態，台積電漲55元收2,310元，平5月7日收盤最高紀錄，日月光投控、帆宣、志聖、盟立、均豪、致茂、漢唐、京鼎、昇陽半導體、亞翔、家登、中砂等概念股吸引短多進場點火，單日漲幅達4.6%至9.9%不等。

半導體廠務商隨台積電、記憶體、封測等人工智慧（AI）相關供應鏈持續擴建產能需求，法人預期今年可望雙位數成長，漢唐昨日股價漲7.7%收1,245元，締造掛牌後歷史新天價，外資連日敲進扮演重要推手，亞翔漲4.9%收807元同步創高。

隨台積電等科技龍頭大廠紛紛宣布投資面板級封裝領域，挹注FOPLP題材多頭增溫，日月光投控昨日強攻漲停收617元，創歷史新天價，以V型反彈方式拉出連四紅，志聖、盟立、均豪等相關設備廠亦攜手拉抬收高。

展望後市，大型本國投顧分析，台股本周起10日線將往下扣抵，月線扣抵值則向上，隨日KD黃金交叉，若能守穩在短期均線以上，10日線及月線同步揚升將有利強化短中期支撐，考量融資持續攀升，加上當沖盛行，後續盤勢恐波動加劇，操作不宜過度追價。

台積 道瓊 日月光投控

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