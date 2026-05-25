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公司治理評鑑 今頒獎

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為表揚公司治理評鑑表現卓越企業，臺灣證券交易所將偕同櫃買中心今（26）日舉辦「第12屆公司治理評鑑頒獎典禮」。第12屆公司治理評鑑以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共70項指標，綜合評核企業整體公司治理表現。

此次典禮將頒發獎項給評鑑結果排名前5%的上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%的上市櫃公司及「市值未達50億元」類別排名前1%的上市櫃公司，期盼激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升我國資本市場韌性與競爭力。典禮預計邀請金管會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

證交所表示，第12屆公司治理評鑑結果已於4月30日發布，相比第11屆，本屆共有14家上市公司及七家上櫃公司新進排名前5%，更替比率分別達28%及18%，顯見企業對於公司治理評鑑之高度重視，並競相精進公司治理。此外，更有七家上市、八家上櫃公司蟬連12屆入榜排名前5%，展現其在公司治理之長期深耕，殊值肯定。

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