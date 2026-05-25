璞玉業績秀 兩家釋展望

臺灣證券交易所與永豐金證券近日聯手舉辦「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會，首日聚焦AI技術的終端應用與實體產業轉型。IC設計廠義隆電（2458）、廚衛龍頭櫻花受邀出席，說明近期財務業務現況，展現各自在智慧交通、AI廚房等利基市場的競爭優勢。

該場主題式業績發表會邀請鈞弘資本執行長沈萬鈞發表專題演講，他指出，全球AI浪潮正從早期的基礎建設與硬體算力競逐，全面加速邁向終端應用與實體產業落地的新階段。台灣資本市場絕非僅有單一的AI晶片代工或伺服器組裝獨秀，隨著AI科技深化，大眾的生活模式將迎來根本性顛覆，宛如從馬車跨入蒸汽機時代的工業革命。在此契機下，許多具備高技術壁壘、深耕特定利基市場的「璞玉」公司，正透過高附加價值的技術創新展現經營韌性，可望化為驅動台股穩健前行的第二具核心引擎。

義隆電代理發言人謝志華指出，公司深耕邊緣運算與終端AI技術，並以On-device AI架構為核心，加速深化非PC領域的多元布局。旗下智慧運輸系統（ITS）與先進駕駛輔助系統（ADAS）表現優異，於資策會「未來移動安全信賴評測中心」之評測中，已分別創下99％及97.4％的佳績，證實其交通感測與影像辨識技術已達高度成熟之商用標準，未來目標將技術引領至商用車與工程機械市場。

此外，公司的核心PC領域，其觸控板市場滲透率已達約80％，並持續開發主動式觸覺介面，成為支持營運穩定成長的堅實後盾。目前AI相關產品營收比重雖僅占6％，但隨著應用範疇全面落地，可望為中長期營運開創全新的成長動能。

台灣櫻花資深經理暨發言人李秋玉表示，自推出「AI KITCHEN」核心策略以來市場反應熱烈，今年第1季在建案市場的簽約占比已達20％，零售通路的銷售占比亦達25％，充分反映消費者對AI廚房的接受度持續提高，帶動既有家庭的換購需求。展望未來，將升級與擴展銷售據點，打造完整銷售網絡；興建廠房與整併產線，透過智慧製造提高生產效益。

櫻花強調，憑藉全台綿密的通路布局以及指標性的「永久免費五大服務」，已建立極高的品牌忠誠度與市場滲透率，目前營收有70％來自穩定的換購市場、30％來自新購市場。