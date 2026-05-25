快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所6月1日起借券收費新制 2大調整提升外資法人金流調度

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣有價證券借貸市場發展已逾二十年，自92年6月30日臺灣證券交易所建置借券平台正式上線以來，市場制度持續優化。近年隨台股總市值成長，可供借貸之有價證券規模同步擴大，帶動借券市場規模穩健成長。

就交易型態分析，依114年度統計，證交所借券中心借券成交值達11.19兆元，其中議借交易占比約98%，競價交易約2%。此一結構顯示議借交易因具備條件彈性（如費率、期間及擔保品等）而更能滿足機構投資人之操作策略，故成為主要交易模式。

為接軌國際市場實務，證交所於114年11月3日公告調整有價證券借貸交易費用收付方式，並預計於115年6月1日起實施。本次調整2大重點如下，一、借貸交易費用收付方式：借券人尚未了結標的證券數量，採按月結算與收付；遇還券了結或提前部分還券時，議借交易，亦按月結算與收付；定價、競價交易同現行作業，於還券次一營業日完成相關費用收付。

二、按月結算借貸交易費用證交所收付時間：每月第一營業日結算後，於次一營業日收付完成。

證交所表示，在兼顧市場效率與風險控管之前提下，本次調整借貸相關費用收付方式，期能簡化議借交易還券收付作業流程、降低市場參與者及中介機構之行政負擔，以提升整體市場運作效率與發展。

證交所

延伸閱讀

臺銀貴金屬RWA代幣化論壇 聚焦黃金代幣化作為資產代幣化起點

全民開槓桿效應 台股浮現結構性資金荒

金管會拍板 國外成分證券ETF期貨及選擇權採三階段漲跌幅機制

AI熱潮和場外交易激起日本散戶熱情 影響日股前所未見

相關新聞

外資今年來賣超台股逾5,000億元…狂提款聯電、旺宏 大買這檔面板股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超186.20億元，賣超第一金（2892）28.57萬張最多，另買超友達（2409）17.68萬張最多。

記憶體、面板漲到膩了？ 外資轉頭大買這傳產族群

台股3天大漲3,623.58點，25日再創盤中和收盤新高，收43,644.4點，上漲1,376.43點，漲幅3.26%，觀察成交量前十名，聯電（2303）、中鋼（2002）、仁寶（2324）都漲停，但中鋼首次入榜。成交值部分，國巨*（2327）、聯電漲停，是前十中最強勢個股。值得注意的是，外資再連賣11天中鋼後，首度回頭大買，也買超中鴻（2014）、大成鋼（2027）超過1萬張。

別管千金股了！外資驚人預測：台積電、聯發科目標價震撼全市場

AI唱旺，半導體前景High，台廠台積電（2330）、聯發科（2454）在法人調升目標價下，吸引多頭買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態，25日台積電大漲55元、收2,310元，聯發科收漲停4,245元，同創收盤歷史新高紀錄。

法人居高思危？台股再飆1,376點 三大法人只買超642億元

隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月2日登場，且AI教父黃仁勳5月23日已來台，台股25日再飆1,376.43點，衝上43,000點大關，收43,644.4點，創下新高，漲幅3.26%，成交量1兆3,013.25億元，但三大法人僅買超642.88億元。

證交所6月1日起借券收費新制 2大調整提升外資法人金流調度

臺灣有價證券借貸市場發展已逾二十年，自92年6月30日臺灣證券交易所建置借券平台正式上線以來，市場制度持續優化。近年隨台股總市值成長，可供借貸之有價證券規模同步擴大，帶動借券市場規模穩健成長。

上市櫃公司治理評鑑頒獎典禮 5月26日盛大登場

為表揚第十二屆公司治理評鑑表現卓越之企業，臺灣證券交易所將偕同櫃買中心於5月26日隆重舉辦「第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮」。本次典禮將頒發獎項予第十二屆評鑑結果排名前5%之上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市櫃公司及「市值未達50億元」類別排名前1%之上市櫃公司，期盼激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升我國資本市場韌性與競爭力。典禮預計邀請金管會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。