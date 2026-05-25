外資今年來賣超台股逾5,000億元…狂提款聯電、旺宏 大買這檔面板股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超186.20億元，賣超第一金（2892）28.57萬張最多，另買超友達（2409）17.68萬張最多。

上周（5/18~5/22）外資在集中市場總賣超金額為186.20億元，另統計自今年初至5月22日止，外資累計賣超金額為5,143.90億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名為面板股友達買超17.68萬張、第二名中信金（2891）買超12.55萬張、第三名國泰金（2882）買超8.18萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名第一金賣超28.57萬張、第二名聯電（2303）賣超9.89萬張、第三名旺宏（2337）賣超5.6萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為67兆9,831.32億元新臺幣，占全體上市股票市值的49.31%，較5月15日的66兆6,985.44億元新臺幣，增加1兆2,845.88億元。