記憶體、面板漲到膩了？ 外資轉頭大買這傳產族群

台股3天大漲3,623.58點，25日再創盤中和收盤新高，收43,644.4點，上漲1,376.43點，漲幅3.26%，觀察成交量前十名，聯電（2303）、中鋼（2002）、仁寶（2324）都漲停，但中鋼首次入榜。成交值部分，國巨*（2327）、聯電漲停，是前十中最強勢個股。值得注意的是，外資再連賣11天中鋼後，首度回頭大買，也買超中鴻（2014）、大成鋼（2027）超過1萬張。

今日成交量前十名分別主動統一升級50（00403A）、華邦電（2344）、聯電、主動統一台股增長（00981A）、力積電（6770）、仁寶、中鋼、元大台灣50正2（00631L）、主動統一全球創新（00988A）、元大台灣50反1（00632R）。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、南亞科（2408）、華邦電、國巨*、聯電、鴻海（2317）、華通（2313）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）。

相較於其他個股，中鋼是量價榜上較少見的個股，今日鋼鐵股表現強勁，上市鋼鐵指數大漲5.96%，有五檔鋼鐵股衝漲停，包括中鋼、中鴻、燁興（2007）、海光（2038）和新鋼（2032）。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，傳統產業正逐步回溫。受中東局勢帶動，國際原物料價格上漲，引發下游客戶積極拉貨與補貨，帶動石化、鋼鐵等上游廠商業績顯著上揚，顯示目前台灣經濟並非只靠AI獨撐大局，傳產表現相較去年也明顯提升。

而中鋼也在上周五召開股東會，董事長黃建智指出，中鋼4月已經轉虧為盈，接下來幾個月情況都向上，根據接單跟出貨表現來看，「可以期待第2季能賺錢，業績好到7月沒問題」。

中鋼的說法為鋼鐵業注入強心針，反映在外資籌碼上，外資再連賣11天中鋼後，首次回頭大買，外資今買超中鋼2.5萬張、中鴻1.2張，也買超大成鋼近1.2萬張。

中鋼股價攻上漲停板19.95元，一舉收復年線、季線大關，並爆出逾20萬張大量，另大成鋼也創下波段新高，收43.8元，上漲逾4%。