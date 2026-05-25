上市櫃公司治理評鑑頒獎典禮 5月26日盛大登場

為表揚第十二屆公司治理評鑑表現卓越之企業，臺灣證券交易所將偕同櫃買中心於5月26日隆重舉辦「第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮」。本次典禮將頒發獎項予第十二屆評鑑結果排名前5%之上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市櫃公司及「市值未達50億元」類別排名前1%之上市櫃公司，期盼激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升我國資本市場韌性與競爭力。典禮預計邀請金管會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

證交所表示，第十二屆（114年度）公司治理評鑑係以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」等四大構面共70項指標，綜合評核企業整體公司治理表現。評鑑結果已於4月30日發布，相比第十一屆，本屆共有14家上市公司及7家上櫃公司新進排名前5%，更替比率分別達28%及18%，顯見企業對於公司治理評鑑之高度重視，並競相精進公司治理。此外，更有7家上市、8家上櫃公司蟬連十二屆入榜排名前5%，展現其在公司治理之長期深耕，殊值肯定。

證交所進一步指出，隨著環境與社會議題日益受國際重視，為建構市場永續價值文化，進一步鑑別上市櫃公司於ESG各面向之永續發展表現，並提供投資人進行ESG投資決策之參考，近年來持續衡酌國內外政策發展與永續趨勢，逐步擴展「公司治理評鑑」環境面與社會面相關議題，及精進既有指標，並將原四大構面調整為「環境面（E）」、「社會面（S）」及「治理面（G）」三大構面，於115年轉型暨更名為「ESG評鑑」。第一屆（115年度）ESG評鑑指標，前已於去年10月底對外發布，並於今年4月底公布評鑑結果。

證交所希望透過評鑑制度，持續發掘積極投入公司治理及永續發展之企業，並藉由表揚評鑑各類別中表現優異的上市櫃公司，發揮標竿功能，以促進企業間良性競爭與相互學習，進而強化我國資本市場之永續發展及韌性。