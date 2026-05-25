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別管千金股了！外資驚人預測：台積電、聯發科目標價震撼全市場

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台積電、聯發科在法人調升目標價下，吸引多頭買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台積電、聯發科在法人調升目標價下，吸引多頭買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

AI唱旺，半導體前景High，台廠台積電（2330）、聯發科（2454）在法人調升目標價下，吸引多頭買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態，25日台積電大漲55元、收2,310元，聯發科收漲停4,245元，同創收盤歷史新高紀錄。

外資瑞銀證券在最新釋出的台積電個股報告中指出，觀察伺服器CPU的市場機會，預估全球伺服器CPU的出貨量將從2025年的2,300萬顆增長到2030年的6,300萬顆至7,000萬顆，年複合增長率（CAGR）達30%。

受惠出貨量及晶片尺寸增加，估計到2030年伺服器CPU可能需要每月20萬片的前沿晶圓代工產能。瑞銀估計，台積電來自安謀（Arm）和超微（AMD）的產能需求將顯著激增，並在2030年為其帶來441億美元的營收機會，占總銷售額約11%。

受惠更大的市場規模、HPC帶動的平均售價提升與強大營運槓桿，瑞銀預估台積電未來數年獲利將強勁成長，由今年每股稅後純益（EPS）98.86元一路增至2030年的243.45元。因此給予「買進」評等，目標價大升至3,000元。

聯發科方面，里昂證券指出，根據最新的TPU供應鏈與路線圖變化顯示，谷歌（Google）已不再將聯發科視為單純的替代供應商，而是逐步將其推向下一代TPU策略的核心位置；同時博通的角色則轉為更偏替補性質。

里昂認為，由於市場尚未完全反映谷歌這一策略的轉變，因此在上調聯發科2028年EPS預估值38%後，目前已較市場共識高出68%，除持續給予「強力看好」評等外，同時將目標價由4,500元上調至5,922元，居內外資最高。

聯發科 台積電 里昂證券

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