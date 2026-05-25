法人居高思危？台股再飆1,376點 三大法人只買超642億元

隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月2日登場，且AI教父黃仁勳5月23日已來台，台股25日再飆1,376.43點，衝上43,000點大關，收43,644.4點，創下新高，漲幅3.26%，成交量1兆3,013.25億元，但三大法人僅買超642.88億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超494.59億元，投信買超79.41億元，自營商買超（合計）68.87億元，其中自營商（自行買賣）買超44.75億元，自營商（避險）買超24.12億元。

台股3天大漲3,623.58點，並再創盤中和收盤新高，台積電（2330）收2,310元，上漲2.44%。外資調高聯發科（2454）目標價，聯發科跳空漲停，收4,245元，4個交易日上漲達34.5%，台達電（2308）大漲9.31%，收2,290元，台光電（2383）衝上5,505元漲停價位，三檔都創下歷史新高。

今日上市櫃漲停達126家，上市類股指數大漲5%的有光電、電子組件、其他電子和鋼鐵。電子組件由CCL、被動元件、PCB領軍大漲，國巨*（2327）、華新科（2492）再攻漲停，華新科已連續四根漲停；PCB楠梓電（2316）漲停，華通（2313）、金像電（2368）上漲逾7%。

光電股有12檔衝漲停，群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）同樣攻上漲停板，群創收49.1元，即將挑戰50元整數關卡。市場持續追捧CoPoS玻璃基板題材，概念股表現亮麗，群創、創新服務（7828）、雷科（6207）、志聖（2467）、中釉（1809）等都漲停。

美國投入量子電腦，組量子國家隊，注資九家企業共20億美元並取得部分股權，帶動老AI股走強，鴻海（2317）上漲逾4%，收261元，緯創（3231）漲逾3%，仁寶（2324）、金寶（2312）、英業達（2356）漲勢最強，都漲停亮燈。