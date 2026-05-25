台股收盤大漲1,376點站穩4萬3千點續創新高 人氣王00981A漲5.5%

台股25日收盤上漲1,376.43點，漲幅3.26%，終場以43,644.4點作收，成交量1兆3,013.25億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲55元，漲幅2.44%。人氣王的主動統一台股增長（00981A）收盤價31.61元，漲幅5.54%。

美伊傳出達成協議可能性升高及輝達執行長黃仁勳來台雙重利多激勵下，台股開盤氣勢如虹，聯發科（2454）亮燈漲停帶度高價股氣勢；台光電（2383）也漲停續往6,000元邁進；光聖（6442）、雍智科技（6683）、台燿（6274）、創新服務及愛普*（6531）等千金股也漲停作收。千金股大漲及當沖更積極，造就今日在集中式常成交量超過1.3兆元。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華通（2313）、台達電（2308）、穩懋（3105）、力積電（6770）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、南電（8046）、富采（3714）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、台表科（6278）、晶豪科（3006）、高力（8996）及臺慶科（3357）。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，獲利上修動能持續帶動指數走高；就需求面，包括：AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，北美CSP持續上修2026年資本支出，AI GPU/ASIC在2026年量產案件遽增，各廠為趕上市時程帶動前段測試需求，且推升零組件報價上漲行情。

蕭惠中表示，5月各公司公布第1季報與2025年報，檢視實質獲利數字，布局建議鎖定具高殖利率與成長性的公司，並以AI供應鏈為核心，同時搭配第1季財報與2026年展望，具實際具獲利的族群。

蕭惠中表示，台股有基本面撐腰，偏多格局不變。方向上可聚焦以下三方向：其一，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等；其二、AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上time to market壓力帶動測試與測試介面需求；其三、代理式AI帶動CPU於AI重要性提升，除X86 CPU外，各大CSP自研ARM based CPU亦為重點。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與 AI 題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。