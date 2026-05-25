快訊

直擊！黃仁勳再訪王記府城肉粽 親民簽名合照、再送店家大紅包

快對獎！統一發票千萬獎號出爐「19531471」

大砍員工福利？台積電霸氣回應：今年員工分紅增幅仍優於去年

聽新聞
0:00 / 0:00

台股收盤大漲1,376點站穩4萬3千點續創新高 人氣王00981A漲5.5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股25日收盤上漲1,376.43點，漲幅3.26%，終場以43,644.4點作收，成交量1兆3,013.25億元。中央社
台股25日收盤上漲1,376.43點，漲幅3.26%，終場以43,644.4點作收，成交量1兆3,013.25億元。中央社

台股25日收盤上漲1,376.43點，漲幅3.26%，終場以43,644.4點作收，成交量1兆3,013.25億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲55元，漲幅2.44%。人氣王的主動統一台股增長（00981A）收盤價31.61元，漲幅5.54%。

美伊傳出達成協議可能性升高及輝達執行長黃仁勳來台雙重利多激勵下，台股開盤氣勢如虹，聯發科（2454）亮燈漲停帶度高價股氣勢；台光電（2383）也漲停續往6,000元邁進；光聖（6442）、雍智科技（6683）、台燿（6274）、創新服務及愛普*（6531）等千金股也漲停作收。千金股大漲及當沖更積極，造就今日在集中式常成交量超過1.3兆元。

今日成交金額大且走高為：國巨*（2327）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華通（2313）、台達電（2308）、穩懋（3105）、力積電（6770）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、南電（8046）、富采（3714）、威剛（3260）、宜鼎（5289）、台表科（6278）、晶豪科（3006）、高力（8996）及臺慶科（3357）。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，獲利上修動能持續帶動指數走高；就需求面，包括：AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，北美CSP持續上修2026年資本支出，AI GPU/ASIC在2026年量產案件遽增，各廠為趕上市時程帶動前段測試需求，且推升零組件報價上漲行情。

蕭惠中表示，5月各公司公布第1季報與2025年報，檢視實質獲利數字，布局建議鎖定具高殖利率與成長性的公司，並以AI供應鏈為核心，同時搭配第1季財報與2026年展望，具實際具獲利的族群。

蕭惠中表示，台股有基本面撐腰，偏多格局不變。方向上可聚焦以下三方向：其一，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等；其二、AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上time to market壓力帶動測試與測試介面需求；其三、代理式AI帶動CPU於AI重要性提升，除X86 CPU外，各大CSP自研ARM based CPU亦為重點。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與 AI 題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

台股 黃仁勳 台燿

延伸閱讀

COMPUTEX倒數搶先布局 長線看好三方向

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停

台股開盤火力全開衝破43K 聯發科跳空漲停、AMD供應鏈齊噴

市值型 ETF 人氣紅不讓 009816近一個月成交量以641萬張居冠

相關新聞

AI先進封裝需求大爆發！日月光封測毛利率衝26% 專家讚：護城河越挖越深

本週我設定一組相當有趣的選股條件，產業直接鎖定上市半導體、Beta值近一個月大於1，這代表股性夠活、有放大收益的空間，既然AI強，那我們就來拼大的！另外搭配累計營收年增率連續成長12個月，再加上市值大於一兆，跑完這些條件之後，全市場只跑出三檔股票，分別是日月光投控（3711）、台積電（2330），以及鴻勁（7769）。 三檔都是台股的頂級公民，但問題是台積電股價超過1,000元，鴻勁更貴到天上去，對一般投資人來說入手門檻都不低。所以這次我選了裡面相對最親民的一檔，日月光投控來講，股價475元，市值2.5兆，同樣是封測產業的全球龍頭，但拿出來聊的機會卻比台積電少得多。今天就帶大家完整拆解這家公司。

台股43644點寫收盤新高 飆漲1376點創第5大漲點

在人工智慧（AI）熱潮加持及地緣政治風險降溫下，AI概念股及電子族群全面噴發，台股今天盤中衝上43645.78點創歷史新...

台股收盤大漲1,376點站穩4萬3千點續創新高 人氣王00981A漲5.5%

台股25日收盤上漲1,376.43點，漲幅3.26%，終場以43,644.4點作收，成交量1兆3,013.25億元；台積電（2330）收盤價2,310元，上漲55元，漲幅2.44%。人氣王的主動統一台股增長（00981A）收盤價31.61元，漲幅5.54%。

面板股已經不是「面板股」了 分析師曝可以買的理由

台股25日大漲，面板股群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）同步亮燈漲停，群創衝達49.1元，為2010年4月以來的新高價，股價5月以來大漲105%；到底面板股還可不可以買？證券分析師強調，現在的面板股已經不是「單純的面板股」了，在轉型有成之下，要跳脫以往認為面板股是景氣循環股的刻板印象，群創、友達各擁題材，啟動上漲行情。

荷莫茲海峽、中東局勢、油價 本周美股五大變數一次看

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

COMPUTEX倒數搶先布局 長線看好三方向

美股科技財報以及AI題材全面點火帶動，台股近期上演先蹲後跳行情，連三個交易日緩步墊高，25日強勢反攻，截至上午12點整，盤中最高達43,628點，再刷歷史新高，且站上所有均線；台積電（2330）同步強漲，盤中最高2,310元、聯發科（2454）開盤即以4,245元強鎖漲停板，AI、電子、面板、矽晶圓、低軌衛星等，紛紛走強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。