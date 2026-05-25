傳產消費股展望保守 法人首選這四檔

國際油價高漲壓抑終端需求，加上全球製鞋及服飾品牌面臨庫存去化壓力，法人對於非必需性消費次產業維持審慎看法，偏好具有內需及現金股利殖利率題材標的，首選為統一（1216）、鈊象（3293）、望隼（4771）、視陽（6782）等四檔。

大型本國投顧分析，美國4月零售銷售僅月增0.5%，較3月的1.6%明顯放緩，主因在於能源價格飆升開始侵蝕消費者購買力，隨通膨增速數年來首度超越薪資成長，美國消費者尤其中低收入族群，對非必需性支出將轉趨保守。

法人認為，在第1季提前拉貨後，美國零售商可能採取更保守採購策略，使涵蓋服飾、鞋類及其他非必需消費品在內的台灣出口導向消費類股第2季起至下半年接單表現恐不如預期，並面臨原物料與物流費用高漲帶來的成本壓力，進一步壓縮利潤率。

Adidas、Puma等製鞋廠商近期強調，去化庫存與強化通路紀律是2026年的戰略要務，財報更顯示第1季庫存周轉天數均較過去幾年平均大幅攀升，法人評估，通膨壓力加劇壓抑消費者在非必需品的支出，庫存壓力恐持續惡化。

就4月營收來看，法人表示，受中東地緣政治緊張影響，散裝航運業者營收延續年增態勢，乾散貨運價攀升至兩年高點，反映積壓需求及巴西出口旺季。

消費次產業中，內需導向產業成長穩健，其中，汽車銷售受惠高價新車改款上市，4 月年增16%，但整體出貨量年減4%。隱形眼鏡業者4月合計營收年增 10%，在日本與中國客戶訂單強勁帶動下維持雙位數成長。

受惠彩片需求強勁及矽水膠鏡片結構性升級，台灣隱形眼鏡廠商訂單明顯供不應求。自行車業者營收仍持續衰退，4月年減6%，惟相較前月的年減16%已見改善，顯示歐洲與中國大陸需求出現初步回溫跡象，轉折點或已接近。