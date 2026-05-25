面板股已經不是「面板股」了 分析師曝可以買的理由

台股25日大漲，面板股群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）同步亮燈漲停，群創衝達49.1元，為2010年4月以來的新高價，股價5月以來大漲105%；到底面板股還可不可以買？證券分析師強調，現在的面板股已經不是「單純的面板股」了，在轉型有成之下，要跳脫以往認為面板股是景氣循環股的刻板印象，群創、友達各擁題材，啟動上漲行情。

台股大漲，3家面板股的股價表現也是盤面上的亮點，群創跳空以漲停49.1元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過18.73萬張，統計股價5月來短短16個交易日大漲翻倍，寫16年的新高價，緊接著將挑戰50元關卡。

友達以24.35元開高後衝上漲停24.4元鎖死，漲停及市價排隊買單超過15萬張，5月來股價漲幅41.86%；彩晶也是跳空以漲停13元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過10萬張。

群創積極發展先進封裝，目前面板扇出型封裝（FOPLP）已有出貨實績，月產量已拉升10倍至逾4,000萬顆，良率高、產能利用率滿載，同時進一步往CoPoS玻璃基板方向發展，布局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer（重布線中介層），及投入玻璃鑽孔（TGV）技術。

友達則切入 AI 光通訊模組／CPO相關模組整合，採集團合作，友達做模組整合、封裝，富采負責光源發射端（Laser / 發光元件），鼎元（2426）做光感測接收端。目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，預計2~3年內逐步邁向商品化。

證券分析師張陳浩強調，對群創來說已經不再是單純的面板股，預估第2季獲利將較首季倍數成長；除了FOPLP出貨大幅放量成長，還投入下一代的玻璃基板領域，預期將占據重要的產業位階；另外，首季轉盈，將不再採用股價淨值比來評估，而是可用本夢比來看待，目前股價強漲僅是初升段行情。

張陳浩認為，友達同樣具有轉型、本夢比題材，目前最大優點是股價便宜；另外，彩晶也是低股價淨值比個股。