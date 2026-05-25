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荷莫茲海峽、中東局勢、油價 本周美股五大變數一次看

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。路透
富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。路透

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是聯準會（Fed）：留意各官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

三是經濟數據：本周要公布的數據包括美國第1季國內生產毛額（GDP）修正值、5月經濟諮商局消費者信心指數、4月核心個人消費支出（PCE）等。

四是企業財報：本周要公布財報的企業包括戴爾、惠普、邁威爾科技、新思科技、Salesforce、Autodesk、Snowflake、MongoDB、Okta、SentinelOne、好市多、百思買、Dollar Tree等。

五是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

富蘭克林投顧表示，4月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議紀錄顯示，Fed官員普遍認為伊朗戰爭對通膨帶來重大影響。若通膨持續高於2%，未來可能需重新升息，整體基調偏鷹。

不過，富蘭克林投顧表示，中東局勢有正面進展，在巴基斯坦斡旋下，據傳美伊已完成協議最終草案。美國國務卿魯比歐也稱與伊朗的談判出現一些「積極跡象」，激勵美股走揚。

整體來看，富蘭克林投顧指出，美國企業財報強勁，「大而美法案」效應逐漸顯現，加上AI資本支出持續上調等利多紛呈，有助抵銷高油價帶來的通膨疑慮，持續看好長線美股發展。

美股 荷莫茲海峽 中東

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