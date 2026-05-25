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COMPUTEX倒數搶先布局 長線看好三方向

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
COMPUTEX 2026將於6月2日至5日在登場。台北市電腦公會／提供
COMPUTEX 2026將於6月2日至5日在登場。台北市電腦公會／提供

美股科技財報以及AI題材全面點火帶動，台股近期上演先蹲後跳行情，連三個交易日緩步墊高，25日強勢反攻，截至上午12點整，盤中最高達43,628點，再刷歷史新高，且站上所有均線；台積電（2330）同步強漲，盤中最高2,310元、聯發科（2454）開盤即以4,245元強鎖漲停板，AI、電子、面板、矽晶圓、低軌衛星等，紛紛走強。

針對近期盤勢，安聯投信表示，台股在美股續強、權值股撐腰帶動下，順利收復42,000點整數關卡，市場資金持續聚焦AI題材。隨著COMPUTEX展登場在即， AI伺服器、ABF載板及散熱等族群輪番表態，帶動電子股維持強勢格局。此外，電子與傳產漲價題材延燒，市場對企業獲利展望轉趨樂觀，也為台股後續挑戰歷史高點增添動能。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，獲利上修動能持續帶動指數走高；就需求面，包括：AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，北美CSP持續上修26年資本支出，AI GPU/ASIC在26年量產案件遽增，各廠為了趕上市時程帶動前段測試需求，且推升零組件報價上漲行情。

蕭惠中表示，5月各公司公布第１季報與2025年報，檢視實質獲利數字，布局上建議鎖定具高殖利率與成長性的公司，並以AI供應鏈為核心，同時搭配第１季財報與2026年展望，具實際具獲利的族群。

展望後市，蕭惠中表示，台股有基本面撐腰，偏多格局不變。方向上可聚焦以下三方向：其一，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。

其二、AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上time to market壓力帶動測試與測試介面需求；其三、代理式AI帶動CPU於AI重要性提升，除X86 CPU外各大CSP自研ARM based CPU亦為重點。

安聯台灣主動式ETF（00993A）經理人施政廷表示，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與 AI 題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人廖本隆表示，隨著陸續公布年報、股利政策，仍會持續留意股息率不錯且仍在獲利成長中；主題上則放在受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。

聯發科 美股 台股 Computex

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