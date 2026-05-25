台股飆新高還可以買什麼？分析師曝6月漲價概念股有這些…

台股不斷創新高，想買股有點擔心，但看著股市天天漲，又不想錯失賺錢的機會，處在目前的位階，想進場到底該怎麼選？證券分析師坦言，除了記憶體、被動元件、ABF、PCB這些市場已知的漲價題材之外，6月還將有新三類漲價概念股，是值得留意的標的。

台股25日開高走高，一開盤就刷新歷史紀錄，盤中更衝上43,000點之上，一度衝達43,628.73點，再寫歷史新高，權王台積電（2330）一度衝達2,310元，市值第二大的聯發科（2454）則是跳空以漲停4,245元開出後鎖死，台光電（2383）衝上漲停5,505元，創歷史新高。

盤面上被動元件表現亮眼，國巨*（2327）盤中大漲逾9%，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）等漲停，面板的群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）同步亮燈漲停，第三代半導體的台勝科（3532）、合晶（6182）漲停，環球晶（6488）一度亮燈，盤中漲幅逾8%，中美晶（5483）盤中漲幅逾6%。

台股一路往上衝，持續刷新歷史紀錄，不少投資人想上車又怕套，但不買進又看著股票一路漲，錯失賺錢的機會，到底在目前的歷史高檔區，該怎麼選股？

證券分析師張陳浩表示，6月有新三類漲價概念股值得留意，市場傳出已醞釀在6月漲價，包括第三代半導體、玻璃基板設備及化學材料等，將是新的漲價概念股。

張陳浩指出，第三代半導體12吋矽晶圓傳出漲聲，外傳已通知下游廠商醞釀在6月1日調漲價格，中美晶、環球晶、合晶、台勝科都值得留意；另外，玻璃基板設備股則可以留意萬潤（6187）、辛耘（3583）、弘塑（3131）、帆宣（6196）及志聖（2467），後2檔更是主動式ETF買進的標的。

張陳浩說，還有一個新的漲價概念股是化學材料，中華化（1727）、國精化（4722）、長興（1717）、永光（1711）可以留意。