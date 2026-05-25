快訊

基輔又被狂轟！俄出動600架無人機與「榛樹飛彈」

日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 吃下美方締造超商傳奇

為了去垢用錯清潔劑反腐蝕保溫瓶 資深主婦曝保溫瓶的常見NG行為

聽新聞
0:00 / 0:00

台股飆新高還可以買什麼？分析師曝6月漲價概念股有這些…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股不斷創新高，想買股有點擔心，但看著股市天天漲，又不想錯失賺錢的機會，處在目前的位階，想進場到底該怎麼選？證券分析師坦言，除了記憶體、被動元件、ABF、PCB這些市場已知的漲價題材之外，6月還將有新三類漲價概念股，是值得留意的標的。

台股25日開高走高，一開盤就刷新歷史紀錄，盤中更衝上43,000點之上，一度衝達43,628.73點，再寫歷史新高，權王台積電（2330）一度衝達2,310元，市值第二大的聯發科（2454）則是跳空以漲停4,245元開出後鎖死，台光電（2383）衝上漲停5,505元，創歷史新高。

盤面上被動元件表現亮眼，國巨*（2327）盤中大漲逾9%，華新科（2492）、禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、信昌電（6173）等漲停，面板的群創（3481）、友達（2409）、彩晶（6116）同步亮燈漲停，第三代半導體的台勝科（3532）、合晶（6182）漲停，環球晶（6488）一度亮燈，盤中漲幅逾8%，中美晶（5483）盤中漲幅逾6%。

台股一路往上衝，持續刷新歷史紀錄，不少投資人想上車又怕套，但不買進又看著股票一路漲，錯失賺錢的機會，到底在目前的歷史高檔區，該怎麼選股？

證券分析師張陳浩表示，6月有新三類漲價概念股值得留意，市場傳出已醞釀在6月漲價，包括第三代半導體、玻璃基板設備及化學材料等，將是新的漲價概念股。

張陳浩指出，第三代半導體12吋矽晶圓傳出漲聲，外傳已通知下游廠商醞釀在6月1日調漲價格，中美晶、環球晶、合晶、台勝科都值得留意；另外，玻璃基板設備股則可以留意萬潤（6187）、辛耘（3583）、弘塑（3131）、帆宣（6196）及志聖（2467），後2檔更是主動式ETF買進的標的。

張陳浩說，還有一個新的漲價概念股是化學材料，中華化（1727）、國精化（4722）、長興（1717）、永光（1711）可以留意。

台股 聯發科 台光電

延伸閱讀

台股早盤大漲1,170點 聯發科跳空漲停鎖死、台積電仍貢獻漲點最多

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停

散戶追買台股 融資餘額攀高

00918飆26.59元創歷史新高…國巨、聯電強漲助攻！上市以來含息報酬率衝146％

相關新聞

AI先進封裝需求大爆發！日月光封測毛利率衝26% 專家讚：護城河越挖越深

本週我設定一組相當有趣的選股條件，產業直接鎖定上市半導體、Beta值近一個月大於1，這代表股性夠活、有放大收益的空間，既然AI強，那我們就來拼大的！另外搭配累計營收年增率連續成長12個月，再加上市值大於一兆，跑完這些條件之後，全市場只跑出三檔股票，分別是日月光投控（3711）、台積電（2330），以及鴻勁（7769）。 三檔都是台股的頂級公民，但問題是台積電股價超過1,000元，鴻勁更貴到天上去，對一般投資人來說入手門檻都不低。所以這次我選了裡面相對最親民的一檔，日月光投控來講，股價475元，市值2.5兆，同樣是封測產業的全球龍頭，但拿出來聊的機會卻比台積電少得多。今天就帶大家完整拆解這家公司。

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停

台股25日開盤指數上漲399.9點，開盤指數為42,667.87點；多頭持續推升大盤指數衝過43,000點再創新高。台積電（2330）開盤價2,275，上漲20元；聯發科（2454）開盤跳空漲停鎖住4,245元。

荷莫茲海峽、中東局勢、油價 本周美股五大變數一次看

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

COMPUTEX倒數搶先布局 長線看好三方向

美股科技財報以及AI題材全面點火帶動，台股近期上演先蹲後跳行情，連三個交易日緩步墊高，25日強勢反攻，截至上午12點整，盤中最高達43,628點，再刷歷史新高，且站上所有均線；台積電（2330）同步強漲，盤中最高2,310元、聯發科（2454）開盤即以4,245元強鎖漲停板，AI、電子、面板、矽晶圓、低軌衛星等，紛紛走強。

台股飆新高還可以買什麼？分析師曝6月漲價概念股有這些…

台股不斷創新高，想買股有點擔心，但看著股市天天漲，又不想錯失賺錢的機會，處在目前的位階，想進場到底該怎麼選？證券分析師坦言，除了記憶體、被動元件、ABF、PCB這些市場已知的漲價題材之外，6月還將有新三類漲價概念股，是值得留意的標的。

聯發科亮燈漲停領軍 0050不到一年時間重返百元大關

台股今（25）日氣勢如虹，早盤呈現開高走高，盤中大漲逾千點，最高攀升至43,564點，再度改寫新天價，其中權值股功不可沒，推升元大台灣50（0050）重新站回100元大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。