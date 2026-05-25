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台股盤中漲1360點史上第8大 51檔千金股合體

中央社／ 台北25日電
台股今天盤中一度狂飆1360點，為史上第8大盤中漲點。中央社
台股今天盤中一度狂飆1360點，為史上第8大盤中漲點。中央社

超微（AMD）執行長蘇姿丰與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳陸續來台固樁，為人工智慧（AI）概念股增添話題，台股今天盤中一度狂飆1360點，為史上第8大盤中漲點，最高觸43628.73點寫下歷史新紀錄；隨著欣興突破千元大關，台股出現51檔千金股。

至11時5分，台股加權指數達43505.40點，上漲1237.43點，成交值約新台幣8893億元。電子指數上漲3.58%，金融指數下跌0.17%。

權值股台積電扮演多頭攻堅要角，盤中最高至2310元，漲幅2.44%；聯電觸漲停125元未鎖死，漲幅保持在9%以上；聯發科跳空開高鎖漲停4245元，創歷史新高。

AI概念股全面噴發，伺服器代工廠仁寶、英業達飆漲停34.65元、65.4元，緯創漲逾3%，廣達、緯穎走揚逾2%。伺服器機殼廠晟銘電勁揚8%，營邦大漲6%。

主動式ETF（指數股票型基金）吸引買盤進駐，主動統一升級50（00403A）爆52萬張大量，盤中漲幅逾3%，最高10.62元；主動統一台股增長（00981A）成交量超過21萬張，盤中最高31.75元，勁揚超過6%。

台股 黃仁勳 蘇姿丰

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