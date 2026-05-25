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聯發科亮燈漲停領軍 0050不到一年時間重返百元大關
台股今（25）日氣勢如虹，早盤呈現開高走高，盤中大漲逾千點，最高攀升至43,564點，再度改寫新天價，其中權值股功不可沒，推升元大台灣50（0050）重新站回100元大關。
權值股紛紛大漲，除了聯發科外，日月光投控漲幅也超過9%、研華、國巨*、台光電漲幅則在8%以上，7%以上有台達電、致茂、光寶科等等，而權王台積電漲幅超過2%、欣興早盤也進入千金俱樂部。
去年元大台灣50「一拆四」進行分割作業，2025年6月18日恢復交易參考價為47.16元，搭上台股創新高行情，不到一年時間，今再度重返百元大關，漲幅超過3%，盤中最高達100.85元。
截至5月22日，元大台灣50前十大成分股及權重依序為台積電59.37%、聯發科6.12%、台達電4.38%、鴻海3.29%、日月光投控1.99%、台光電1.55%、聯電1.43%、欣興1.4%、智邦1.32%、中信金1.1%。
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