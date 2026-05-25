聯發科亮燈漲停領軍 0050不到一年時間重返百元大關

本週我設定一組相當有趣的選股條件，產業直接鎖定上市半導體、Beta值近一個月大於1，這代表股性夠活、有放大收益的空間，既然AI強，那我們就來拼大的！另外搭配累計營收年增率連續成長12個月，再加上市值大於一兆，跑完這些條件之後，全市場只跑出三檔股票，分別是日月光投控（3711）、台積電（2330），以及鴻勁（7769）。 三檔都是台股的頂級公民，但問題是台積電股價超過1,000元，鴻勁更貴到天上去，對一般投資人來說入手門檻都不低。所以這次我選了裡面相對最親民的一檔，日月光投控來講，股價475元，市值2.5兆，同樣是封測產業的全球龍頭，但拿出來聊的機會卻比台積電少得多。今天就帶大家完整拆解這家公司。

2026-05-25 11:03