AI先進封裝需求大爆發！日月光封測毛利率衝26% 專家讚：護城河越挖越深

本週我設定一組相當有趣的選股條件，產業直接鎖定上市半導體、Beta值近一個月大於1，這代表股性夠活、有放大收益的空間，既然AI強，那我們就來拼大的！

另外搭配累計營收年增率連續成長12個月，再加上市值大於一兆，跑完這些條件之後，全市場只跑出三檔股票，分別是日月光投控（3711）、台積電（2330），以及鴻勁（7769）。

三檔都是台股的頂級公民，但問題是台積電股價超過1,000元，鴻勁更貴到天上去，對一般投資人來說入手門檻都不低。

所以這次我選了裡面相對最親民的一檔，日月光投控來講，股價475元，市值2.5兆，同樣是封測產業的全球龍頭，但拿出來聊的機會卻比台積電少得多。今天就帶大家完整拆解這家公司。

公司介紹：一家公司扛下封測、代工、地產三條業務線

先認識一下日月光投控到底在做什麼。它的營業範圍主要分成四大類。第一是投資業，就是一般的投資業務。

第二是封測業，也就是IC服務，這才是公司的核心。封裝涵蓋IC封裝、多晶片封裝、微型及混合型模組、記憶體封裝；測試包含前段測試、晶圓針測、成品測試；材料則有基板設計與製造。

第三是電子製造服務業，為國內外品牌廠商提供通訊類、消費電子類、電腦類、存儲類、工業類、汽車電子類等電子產品的開發設計、生產製造、物流及售後服務，可以理解成類似鴻海的代工模式。第四是其他業務，包含房地產開發、建設、物業管理等。

從113年度的產品營收結構來看，封裝服務貢獻了2,617億元，佔整體營收43.96%；電子產品構裝技術暨製造服務貢獻了2,712億元，佔比45.57%；測試服務佔9.16%；其他佔1.31%。全年總營收高達5,954億元，幾乎是六千億的量級，封測和電子代工各佔了快一半。

封裝技術：從傳統到先進，覆蓋所有應用場景

封裝技術這個部分，很多人可能覺得陌生，但這其實是半導體製程最後、也是最重要的一個環節。晶圓從晶圓廠出來後，必須經過封裝和測試，才能變成你在電子產品裡看到的那顆晶片。

日月光的封裝技術清單，從最傳統的PDIP、QFP、BGA，到較進階的覆晶封裝（Flip Chip）、球型陣格封裝（BGA、TFBGA、LBGA），再到當前最前沿的2.5D封裝、3D封裝、面板級晶片尺寸封裝（Panel Level CSP），幾乎覆蓋了所有主流製程。

這些技術的應用場景也是全面的，手機、平板、PC就對應BGA和覆晶封裝；AI伺服器和雲端運算用的是2.5D和3D先進封裝；汽車電子需要高可靠度的特殊封裝；IoT和生醫則用上Panel Level CSP。

換句話說，不管下一波科技浪潮是AI、電動車還是IoT，只要還需要用到晶片，日月光就在那顆晶片的最後一哩路上等著收費。

全球廠區：跨越十一國的製造版圖

日月光的廠區分布，本身就是它護城河的一部分。在台灣，總部設在高雄，另有中壢廠；中國有上海廠和無錫廠；韓國有坡州廠和天安廠；日本有山形廠；東南亞布局了馬來西亞檳城廠、新加坡廠、菲律賓廠；北美則有美國加州的ISE Labs。

這個版圖，讓日月光在服務Intel、AMD、Nvidia等全球頂級客戶時，能夠彈性調配產能、就近交貨，同時也讓地緣政治的衝擊不至於過度集中在單一地區。

旗下子公司矽品（2325）的廠區同樣遍布全台，台中就有大豐廠、中山廠、中科廠、中科二廠、潭科廠、中工廠共六座廠；新竹有新竹一廠和新竹三廠；彰化廠、后里廠、虎科廠，加上中國蘇州廠，合計超過十二座廠。

日月光加上矽品，這個規模在全球封測業真的沒有對手。

Q1 2026財報：獲利將近翻倍，封測事業獨撐大局

進入最關鍵的財報數字。日月光投控2026年第一季合併損益表的成績，讓市場眼睛一亮。

先看營收。半導體封測事業貢獻了1,116億元，比去年同期的856億元成長了30%，在整體營收中的佔比從57.8%拉高到64.3%；電子代工服務則有613億元，年增約持平，微幅衰退1%，佔比35.3%。兩者合計，整體總營收達1,736億元，年增17%。

獲利方面更為亮眼。營業毛利348億元，毛利率20.1%，比去年同期的16.8%大幅提升超過3個百分點，而且這是歷史上首次突破20%的關卡。

營業淨利175億元，營益率10.1%，去年同期只有6.5%。稅前淨利182億元，年增86%。歸屬本公司業主之淨利141億元，年增87%，幾乎翻倍。每股盈餘3.24元，去年Q1只有1.75元，成長了85%。

用大白話講：去年Q1賺1.75元，今年Q1直接賺3.24元，幾乎翻倍。這不是業外收益貢獻，而是實打實的本業獲利在爬升。

五季業務趨勢：封測引擎全速運轉，毛利率突破20%

把過去五季的業務趨勢拉出來看，更能感受到這個故事的力道。

半導體封測營收從Q1/2025的857億，Q2/2025的916億，Q3/2025的994億，Q4/2025的1,087億，一路爬到Q1/2026的1,116億，五季以來一路向上，毫無停歇的跡象。

電子代工服務則相對平穩，在600到700億之間震盪，屬於穩定貢獻現金流的角色，並不是這次的成長主角。

毛利率的變化才是最讓人眼睛一亮的部分。從Q1/2025的16.8%、Q2/2025的17.0%、Q3/2025的17.1%，到Q4/2025的19.5%，再到Q1/2026的20.1%，整整一年，毛利率足足爬升了超過3個百分點，而且首次站上20%這個歷史整數關卡。營益率也從6.5%一路拉到10.1%，一年時間幾乎翻倍。

這背後的驅動力只有一個，就是AI封測需求的持續爆發。

半導體封測深度分析：毛利率衝上26%，先進封裝發威

再把半導體封測業務單獨抽出來看，細節更值得玩味。

封測事業的毛利額，從Q1/2025的196億，逐季提升到Q2/2025的202億、Q3/2025的227億、Q4/2025的288億，Q1/2026站上292億，創下歷史新高。

毛利率的走勢更為驚人，Q1/2025到Q3/2025大約維持在22%到23%的水準，但Q4/2025突然跳升到26.3%，Q1/2026維持在26%。這個跳升不是季節性因素，而是產品結構的根本改變。

背後的邏輯是這樣的：AI晶片的封裝需求，跟傳統消費性電子完全不同等級。

HBM記憶體的封裝、CoWoS基板的製作、先進的2.5D和3D封裝，這些都是毛利率遠高於傳統封裝的業務，而且全球有能力大規模量產的廠商屈指可數，日月光就是其中之一。訂單多、對手少，議價能力自然就上來了。

資本支出與EBITDA：錢花在刀口上 現金流水位穩健

最後看一組關鍵數字，機器設備資本支出和EBITDA的對比。

Q1/2025，資本支出8.92億美金，EBITDA 8.43億美金；Q2/2025，資本支出9.92億，EBITDA 8.79億；Q3/2025，資本支出降到7.79億，但EBITDA卻大幅跳升到10.95億；Q4/2025，資本支出進一步降到7.33億，EBITDA衝上12.42億創新高；Q1/2026，資本支出回升到10.03億，EBITDA維持在12.1億的高水位。

這個走勢說明了一件事：前幾季大量投入的設備，已經在Q3、Q4開始大規模收成，現金獲利能力大幅提升。

Q1/2026資本支出再度拉升，代表公司正在為下一個成長週期積極備產，提前卡位先進封裝的產能。而EBITDA依然維持在12億美金的高水位，說明公司一邊在花錢蓋廠，一邊現金流依然充裕，財務體質非常健康。

2026年第二季展望：繼續成長，三項指標全面向上

最後看公司自己給的Q2/2026業績指引，假設匯率為1美金兌換31.8元新台幣，比Q1的31.5元略微貶值。

官方的展望是這樣的，投控合併第二季營收將季對季成長7%到9%；合併毛利率將季對季增長20到100個基點；合併營業利益率將季對季增長50到120個基點。

翻成白話就是，Q2營收繼續成長、毛利率繼續拉高、獲利能力繼續提升，三個方向同時往上走，而且這個指引是在公司自己評估完當前業務狀況之後給出來的，保守程度上看也有7%的季增長，樂觀的話接近雙位數。

三面向同時亮燈的封測龍頭

綜合看下來，日月光投控在基本面、產業地位和財務結構三個層面都是同時亮綠燈的狀態。

基本面方面，Q1/2026 EPS 3.24元年增85%，全年保守估計有望達到13至14元，本益比相對同類型公司並不貴。產業地位方面，先進封裝是AI晶片不可繞過的關鍵製程，全球能量產的廠商本來就少，日月光就是那少數幾家之一，護城河越挖越深。

財務結構方面，EBITDA維持在12億美金高水位，資本支出積極但現金流依然健康，不是在靠借錢成長。

當然，投資永遠有變數，匯率走勢、地緣政治、客戶集中度，都是需要持續追蹤的觀察點。

但如果你在找一檔真正搭上AI半導體長期趨勢、有實際獲利支撐、又不用花台積電價格就能入手的標的，日月光投控值得你放進觀察清單。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：日月光投控（3711）：全球封測龍頭剛上AI列車，獲利翻倍還沒到極限？