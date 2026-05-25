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台股開盤火力全開衝破43K 聯發科跳空漲停、AMD供應鏈齊噴
美伊戰事風險降溫，COMPUTEX題材提前暖身，台股今（25）日開盤火力全開。台股早盤多頭進一步推升指數衝破43,000點再創新高；盤面由AI半導體領軍，台積電穩盤，IC設計龍頭聯發科開盤即跳空鎖漲停。美國與伊朗接近達成協議，並可能重新開放荷莫茲海峽，市場地緣政治風險溢價降溫，也推升資金風險偏好。
早盤權值電子強攻。依盤中報價，台積電漲45元至2,300元，漲幅2%；聯發科跳空漲停至4,245元，上漲385元，成交金額逼近百億元。封測與載板族群同步點火，日月光投控大漲50元至611元，漲幅8.91%；力成跳空漲停至311元；景碩跳空漲停至669元，漲幅9.85%，顯示買盤由AI權值股擴散至先進封裝、測試與ABF載板。
AMD執行長蘇姿丰先前表示，全球CPU需求比一年前預期更強，市場供給吃緊，AMD將快速擴充產能；逾100億美元投資將聚焦先進封裝、基板與機櫃級系統製造，合作夥伴包括日月光、矽品、力成、欣興、南電與景碩等。
展望後市，AI多頭已從單一GPU題材，延伸到CPU、先進封裝、載板與整機櫃供應鏈。輝達執行長黃仁勳已提前來台為COMPUTEX暖場，並指出Vera Rubin平台正在增產，台灣供應鏈下半年將相當忙碌。隨科技大廠接連釋出AI資本支出與供應鏈加碼訊號，半導體與AI基礎建設仍是盤面主軸。
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