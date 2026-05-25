台股早盤大漲1,170點 聯發科跳空漲停鎖死、台積電仍貢獻漲點最多

美股上周五收紅，道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數連續八周收漲，費城半導體指數大漲2%，創歷史新高；台股25日一開盤就刷新歷史紀錄，以42,667.87點開出，上漲399.9點，指數開高走高衝上43,000點，一度衝達43,438.13點，大漲1,170.16點，寫歷史新高。

道瓊工業指數上周五上漲近300點，收50,579.70點，今年第九度收在歷史新高，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.2%，費城半導體指數大漲2%，再創歷史新高，上周漲5.3%；台積電（2330）ADR上周五收跌0.7%。

台股25日開盤就創高，由台積電、聯發科（2454）、台達電（2308）領軍上攻，台積電以2,275元開出一度拉升至2,305元，聯發科以漲停4,245元開出後鎖死，再創歷史新高，台達電也大漲，以2,205元開出後衝達2,280元盤中漲幅逾7%，市值前三名的個股就貢獻早盤超過700點的漲點。

早盤貢獻漲點較多的個股還有日月光投控（3711）、台光電（2383）、鴻海（2317）、聯電（2303）、致茂（2360）、欣興（3037）等。