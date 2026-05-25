台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停

台股25日開盤指數上漲399.9點，開盤指數為42,667.87點；多頭持續推升大盤指數衝過43,000點再創新高。台積電（2330）開盤價2,275，上漲20元；聯發科（2454）開盤跳空漲停鎖住4,245元。

群益投顧表示，指數連兩日大漲創高，大幅化解空方壓力，惟短期均線架構尚待進一步扭轉翻多；技術面暫以高檔整理格局看待。以盤面熱門股為主，依據短線技術面變化換股操作因應。

群益投顧表示，操作題材可留意國際大廠爭相加碼，面板級封裝投資熱，日前南韓SK集團近期宣布砸下1.17兆韓元，投入面板級封裝用玻璃基板，預期該集團旗下SKC將與台積電、群創（3481）在面板級封裝緊密合作，AMD宣布投資台灣產業超過100億美元，鎖定六家先進封裝及材料公司，面板級封裝技術也是重點項目之一。

永豐投顧說，5月28日將公布4月美國PCE物價指數，通膨對於消費端的傳導將進一步體現，對於通膨是否繼續推高殖利率進一步增加資金成本，將會影響接下來走勢，若是持續超出預期，後市將有更重的承壓以及更多的疑慮。

AI 應用逐步落地：資金已經開始從單純的「AI 基礎設施與晶片製造」外溢到「AI軟體與應用服務」，除了繼續布局AI基礎建設相關高成長動能股，觀察GOOGLE的近期走勢及CPU等等晶片設計及製造的走勢，可觀察資金進一步往AI的應用落實前進；整體而言，運算核心是個開端，隨著AI普及化將逐漸走向更多硬體在終端產品上的布局，可關注與邊緣運算及終端裝置硬體供應商中基期相對低檔做布局。

台股乖離仍大，可能還有修正行情，可以靜待指數回落，而台股基本面展望基礎未動搖，因此，回檔至月線40,000支撐位可伺機布局，短線震盪回調，長線維持看好，若是持續站穩42,200以上且成交量強於前波高點區間大量，有望變成新一浪多頭格局起點再創新高；若是遭遇強力壓回或是成交量沒出來，則可能延續修正橫盤。