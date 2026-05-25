快訊

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停鎖住4,245元

今天發票開獎！本周「血型+生肖」財運TOP5 B型動物帶來實質回饋

他傳「可以幫我吹吹嗎」番茄醬廣告 法院先撤銷性騷後又逆轉

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳來台掀AI話題 投顧：台股技術面短線動能轉強

中央社／ 台北25日電
輝達執行長黃仁勳（左）23日搭機抵台展開一系列行程，首站直奔在南港舉辦的Meet-A-Claw開發者大會開講，在會場不忘與粉絲近距離互動。中央社
輝達執行長黃仁勳（左）23日搭機抵台展開一系列行程，首站直奔在南港舉辦的Meet-A-Claw開發者大會開講，在會場不忘與粉絲近距離互動。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日抵台後行程滿滿，掀起AI產業話題。投顧分析，台股技術面短線多頭動能重新轉強，隨著黃仁勳閃電來台，高達百家的Vera Rubin晶片供應鏈成形，且台北國際電腦展（COMPUTEX）下週開展，加上台股整體企業獲利大幅上修，有利台股再度挑戰歷史新高。

市場關注伊朗戰爭談判之際，美股22日漲勢強勁，道瓊工業指數終場上漲294.04點，或0.58%，收在50579.70點，連續2個交易日創歷史新高紀錄；標準普爾500指數上漲27.75點，或0.37%，收在7473.47點；以科技股為主的那斯達克指數上漲50.87點，或0.19%，收在26343.97點；費城半導體指數上漲238.458點，或1.99%，收在12202.543點。

台股22日終場上漲899.76點，收在42267.97點，首次收在42000點關卡之上，創收盤新高；週線上漲1095.61點。三大法人合計買超新台幣1066.77億元，其中自營商買超194.76億元，投信買超110.64億元；外資及陸資買超761.37億元，為歷史第4大買超金額。

產業訊息部分，輝達執行長黃仁勳24日晚間與台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐後受訪表示，此行將安排多場會議，並希望與廣達董事長林百里及台積電董事長魏哲家會面，27日將參加輝達台灣總部動土典禮。

電子元件通路大廠文曄加速擴張，22日通過2項海外籌資計畫，合計募資規模上看新台幣446億元。

統一集團旗下藥妝通路康是美與咖啡店星巴克同時達成全台第600家門市，並聯合7-ELEVEN在南港開出「愿秀門市」，24日舉辦開幕儀式。統一集團董事長羅智先表示，康是美達600店里程碑後，展店腳步不會停止，「將準備下一個600店」。

黃仁勳 台股 輝達

延伸閱讀

黃仁勳來台助攻台股 投顧：聚焦AI概念股

黃仁勳今預定與張忠謀晚餐 未來一周行程滿檔

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

外資買超603億史上第9大 加碼友達逾15萬張居首

相關新聞

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停

台股25日開盤指數上漲399.9點，開盤指數為42,667.87點；多頭持續推升大盤指數衝過43,000點再創新高。台積電（2330）開盤價2,275，上漲20元；聯發科（2454）開盤跳空漲停鎖住4,245元。

台股早盤大漲1,170點 聯發科跳空漲停鎖死、台積電仍貢獻漲點最多

美股上周五收紅，道瓊工業指數22日再創新高，標普500指數連續八周收漲，費城半導體指數大漲2%，創歷史新高；台股25日一開盤就刷新歷史紀錄，以42,667.87點開出，上漲399.9點，指數開高走高衝上43,000點，一度衝達43,438.13點，大漲1,170.16點，寫歷史新高。

台股開盤漲399.9點 加權股價指數為42667.87點

台北股市今天開盤漲399.9點，加權股價指數為42667.87點，成交金額新台幣275.13億元。

黃仁勳來台掀AI話題 投顧：台股技術面短線動能轉強

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日抵台後行程滿滿，掀起AI產業話題。投顧分析，台股技術面短線多頭動能重新轉強，隨著黃...

全民開槓桿效應 台股浮現結構性資金荒

2026年台股在資金狂潮推動下價量齊揚，包括券商沒錢可借、個人房貸餘額、個人信貸餘額皆刷新紀錄等三大警訊，市場悄悄上演「結構性資金荒」，市場人士憂心，一旦市場反轉、維持率追繳壓力浮現，恐引爆一波去槓桿賣壓，對台股形成修正風險。

散戶追買台股 融資餘額攀高

台股近來雖高檔震盪，無礙散戶投資人積極追買。隨上周五（22日）台股收盤創歷史新高，代表散戶動向的融資餘額，也衝上5,222億元、攀26年來波段高峰，成為推升台股持續創高走揚的關鍵動能之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。