黃仁勳來台掀AI話題 投顧：台股技術面短線動能轉強

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日抵台後行程滿滿，掀起AI產業話題。投顧分析，台股技術面短線多頭動能重新轉強，隨著黃仁勳閃電來台，高達百家的Vera Rubin晶片供應鏈成形，且台北國際電腦展（COMPUTEX）下週開展，加上台股整體企業獲利大幅上修，有利台股再度挑戰歷史新高。

市場關注伊朗戰爭談判之際，美股22日漲勢強勁，道瓊工業指數終場上漲294.04點，或0.58%，收在50579.70點，連續2個交易日創歷史新高紀錄；標準普爾500指數上漲27.75點，或0.37%，收在7473.47點；以科技股為主的那斯達克指數上漲50.87點，或0.19%，收在26343.97點；費城半導體指數上漲238.458點，或1.99%，收在12202.543點。

台股22日終場上漲899.76點，收在42267.97點，首次收在42000點關卡之上，創收盤新高；週線上漲1095.61點。三大法人合計買超新台幣1066.77億元，其中自營商買超194.76億元，投信買超110.64億元；外資及陸資買超761.37億元，為歷史第4大買超金額。

產業訊息部分，輝達執行長黃仁勳24日晚間與台積電創辦人張忠謀夫婦共進晚餐後受訪表示，此行將安排多場會議，並希望與廣達董事長林百里及台積電董事長魏哲家會面，27日將參加輝達台灣總部動土典禮。

電子元件通路大廠文曄加速擴張，22日通過2項海外籌資計畫，合計募資規模上看新台幣446億元。

統一集團旗下藥妝通路康是美與咖啡店星巴克同時達成全台第600家門市，並聯合7-ELEVEN在南港開出「愿秀門市」，24日舉辦開幕儀式。統一集團董事長羅智先表示，康是美達600店里程碑後，展店腳步不會停止，「將準備下一個600店」。