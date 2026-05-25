外資抄底台股 4萬點加碼這些個股受關注

台股在20日一度跌破4萬點大關後，隨著輝達公布亮麗財報等利多開始反彈，期間，外資在4萬點低點一路掃貨，至22日三個交易日大買的欣興（3037），加碼金額已突破百億元大關，鴻海（2317）、緯創（3231）等個股也都逾50億元，相關個股已成為本周行情多頭焦點。

根據統計，台股20日來到波段39,967新低點後，當日收盤勉力站回4萬點大關，隨後在輝達亮麗財報、美日長天期債券殖利率漲勢暫止下，股市連二日大漲，合計上漲2,246點，截至上周收盤來到42,267點，市場看好指數在本周將伺機挑戰43K大關。

其中，外資逢低抄底的動作，引發市場高度注意。外資在台股回測4萬點大關之際，開始進場為新一波段布局，20日至22日三天來，大舉加碼欣興100.3億元，排名第二的鴻海也達80.6億元，第三的緯創為76.7億元，長榮（2603）73億元，其他主要加碼的景碩（3189）、華通（2313）、漢唐（2404）、力積電、台光電（2383）、中信金（2891）也都逾50億元。