散戶追買台股 融資餘額攀高

台股近來雖高檔震盪，無礙散戶投資人積極追買。隨上周五（22日）台股收盤創歷史新高，代表散戶動向的融資餘額，也衝上5,222億元、攀26年來波段高峰，成為推升台股持續創高走揚的關鍵動能之一。

隨台股走強，近來市場追捧股票的熱度居高不下，帶動融資餘額不斷攀高。據統計，上周五融資餘額已來到5,222億元，攀26年來波段高峰；5月來增加613億元，增幅13.32%；今年來大增1,788億元，增幅高達52%。

進一步觀察，融資餘額已連三日增加；而近三日散戶買超的前十大個股包括：友達（2409）、彩晶（6116）、合晶（6182）、金寶（2312）、群創（3481）、瑞軒（2489）、聯電（2303）、國巨*、南亞科（2408）、第一金（2892）。其中九檔均為電子股，且都是各產業的題材指標股，金融股僅有一檔。

持續觀察5月來散戶大軍最愛的前十大標的，分別為：群創、聯電、合晶、彩晶、國巨*、友達、金寶、華邦電（2344）、富喬（1815）、力成（6239）等，清一色均為電子股，且同樣都是各產業的題材指標股，顯見具有題材的電子指標股已成為散戶追捧焦點。

法人指出，由於散戶向來被視為是市場不穩定的因子之一，因此5月來融資餘額增幅13.32%，與同期間加權指數漲幅8.58%相較多出了4.74個百分點，顯見市場不安定的因素正在醞釀中。