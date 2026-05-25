快訊

消防疑慮…毒煙高熱難疏散 醫院禁電動車進室內停車場

美伊和平協議接近定案…伊稱不尋求擁核 川普：荷莫茲將開放

聽新聞
0:00 / 0:00

全民開槓桿效應 台股浮現結構性資金荒

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
2026年台股在資金狂潮推動下價量齊揚，包括券商沒錢可借、個人房貸餘額、個人信貸餘額皆刷新紀錄等三大警訊，市場悄悄上演「結構性資金荒」。 路透
2026年台股在資金狂潮推動下價量齊揚，包括券商沒錢可借、個人房貸餘額、個人信貸餘額皆刷新紀錄等三大警訊，市場悄悄上演「結構性資金荒」。 路透

2026年台股在資金狂潮推動下價量齊揚，包括券商沒錢可借、個人房貸餘額、個人信貸餘額皆刷新紀錄等三大警訊，市場悄悄上演「結構性資金荒」，市場人士憂心，一旦市場反轉、維持率追繳壓力浮現，恐引爆一波去槓桿賣壓，對台股形成修正風險。

台股迭創新高，全民開槓桿，隨投資人透過股票質押、ETF質押、信貸、房貸增貸等方式大舉加碼槓桿操作，券商不限用途款項借貸額度快速逼近上限，多家大型券商甚至傳出額度用罄。市場人士憂心，當前台股正面臨「結構性資金荒」。

據券商統計，截至4月底，「券商不限用途款項借貸額度」已達1,602.4萬張，寫史上次高。若以60日均價六成估算，投資人透過券商借出的資金規模高達6,628億元，不僅刷新歷史紀錄，更是2024年7月底的2,913億元的2.27倍，顯示市場融資需求持續失控升溫。目前多家券商，均已傳出不限用途借貸額度幾乎用罄，反映市場槓桿資金需求異常龐大。

除借貸額度告急，券商也掀起金融債發行潮。櫃買中心統計，2026年上半年券商已發行或計畫發行的公司債合計逾560億元，其中大多數為次順位金融債。由於券商發行次順位公司債後，可計入自有資本，等同於替券商擴充「可借錢的底氣」。

市場人士分析，這波資金狂潮背後，已不只是傳統融資買股，而是全民槓桿化。許多投資人透過股票質押、ETF質押、信用貸款，甚至房貸增貸等方式籌措資金進場，加大投資槓桿。

今年1月底，國內個人房貸餘額已衝上13.1兆元、寫新高；信貸餘額也達1.5兆元，同樣刷新紀錄。若以平均數來看，國人每人平均房貸達582.2萬元，平均信貸則達81.2萬元，雙雙寫新高。

其中，被大量質押的熱門ETF與個股更成市場隱憂，一旦台股出現較大幅度修正，這些高質押比率標的恐成為「維持率追繳」重災區。

面對資金壓力，券商公會已於4月底集體向金管會陳情，希望放寬券商借貸限制，市場解讀，若金管會同意鬆綁，等同替市場「拓寬資金高速公路」，可望再釋出數千億元潛在買盤；但若遭否決或延後，市場恐需面臨「硬著陸」，台股未來波動風險也將升高。

台股資金熱潮持續升溫，央行除表態持續密切觀察資金動向，並委由國內11家銀行啟動民營企業資金狀況調查，外界解讀為緊盯市場供需，6月是否重啟升息循環再成市場焦點。

台股 券商 公司債

延伸閱讀

百年一遇AI行情瘋開槓桿？內行曝三大保命檢視關鍵：先惦惦自己斤兩

複委託交易夯前四月增97% 投資美國占七成 凸顯國人擁抱全球龍頭企業

永豐金證券大戶投APP 推智能追擊五檔主動式ETF持股變化

美債跌出買點？銀行大軍3月重返債市 狂補1844億元刷高

相關新聞

台股三大利多撐場激勵多頭人氣 指數有望上攻43K再創新高

台股在上周輝達公布亮麗財報，一舉扭轉多空氣勢後，隨本周進入台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身期，市場看好，在輝達執行長黃仁勳與超微董座兼執行長蘇姿丰訪台旋風、台積電5月營收有望再創歷史新高、COMPUTEX準備登場等三大利多撐場下，指數有望上攻43K，再創歷史新高。

全民開槓桿效應 台股浮現結構性資金荒

2026年台股在資金狂潮推動下價量齊揚，包括券商沒錢可借、個人房貸餘額、個人信貸餘額皆刷新紀錄等三大警訊，市場悄悄上演「結構性資金荒」，市場人士憂心，一旦市場反轉、維持率追繳壓力浮現，恐引爆一波去槓桿賣壓，對台股形成修正風險。

散戶追買台股 融資餘額攀高

台股近來雖高檔震盪，無礙散戶投資人積極追買。隨上周五（22日）台股收盤創歷史新高，代表散戶動向的融資餘額，也衝上5,222億元、攀26年來波段高峰，成為推升台股持續創高走揚的關鍵動能之一。

外資抄底台股 4萬點加碼這些個股受關注

台股在20日一度跌破4萬點大關後，隨著輝達公布亮麗財報等利多開始反彈，期間，外資在4萬點低點一路掃貨，至22日三個交易日大買的欣興，加碼金額已突破百億元大關，鴻海、緯創等個股也都逾50億元，相關個股已成為本周行情多頭焦點。

3月股災誰進場？銀行、壽險業抄底大賺一波

3月台股大跌，金融業逆勢抄底。據金管會統計，金融三業單月加碼台股334億元，推升首季買股規模衝上1,831億元同期新高；隨4月台股強彈，這波低接布局幾乎全面大賺，銀行帳面獲利回升、壽險淨值與配息空間同步受惠。

川普組量子國家隊！美股掀起「量子風」 相關企業漲翻天搶AI股風采

川普政府注資九家美商衝量子運算，掀起美股「量子風」，IBM、D-Wave Quantum、Rigetti及Infleqtion等獲注資企業股價飆漲，廣達（2382）轉投資Rigetti過去兩個交易日（21、22日）累計狂飆逾五成；D-Wave Quantum、Infleqtion分別大漲逾49%和35%；IBM「大象跳舞」也漲逾15%，為近20多年來股價走勢最強勁的一周。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。