全民開槓桿效應 台股浮現結構性資金荒

2026年台股在資金狂潮推動下價量齊揚，包括券商沒錢可借、個人房貸餘額、個人信貸餘額皆刷新紀錄等三大警訊，市場悄悄上演「結構性資金荒」，市場人士憂心，一旦市場反轉、維持率追繳壓力浮現，恐引爆一波去槓桿賣壓，對台股形成修正風險。

台股迭創新高，全民開槓桿，隨投資人透過股票質押、ETF質押、信貸、房貸增貸等方式大舉加碼槓桿操作，券商不限用途款項借貸額度快速逼近上限，多家大型券商甚至傳出額度用罄。市場人士憂心，當前台股正面臨「結構性資金荒」。

據券商統計，截至4月底，「券商不限用途款項借貸額度」已達1,602.4萬張，寫史上次高。若以60日均價六成估算，投資人透過券商借出的資金規模高達6,628億元，不僅刷新歷史紀錄，更是2024年7月底的2,913億元的2.27倍，顯示市場融資需求持續失控升溫。目前多家券商，均已傳出不限用途借貸額度幾乎用罄，反映市場槓桿資金需求異常龐大。

除借貸額度告急，券商也掀起金融債發行潮。櫃買中心統計，2026年上半年券商已發行或計畫發行的公司債合計逾560億元，其中大多數為次順位金融債。由於券商發行次順位公司債後，可計入自有資本，等同於替券商擴充「可借錢的底氣」。

市場人士分析，這波資金狂潮背後，已不只是傳統融資買股，而是全民槓桿化。許多投資人透過股票質押、ETF質押、信用貸款，甚至房貸增貸等方式籌措資金進場，加大投資槓桿。

今年1月底，國內個人房貸餘額已衝上13.1兆元、寫新高；信貸餘額也達1.5兆元，同樣刷新紀錄。若以平均數來看，國人每人平均房貸達582.2萬元，平均信貸則達81.2萬元，雙雙寫新高。

其中，被大量質押的熱門ETF與個股更成市場隱憂，一旦台股出現較大幅度修正，這些高質押比率標的恐成為「維持率追繳」重災區。

面對資金壓力，券商公會已於4月底集體向金管會陳情，希望放寬券商借貸限制，市場解讀，若金管會同意鬆綁，等同替市場「拓寬資金高速公路」，可望再釋出數千億元潛在買盤；但若遭否決或延後，市場恐需面臨「硬著陸」，台股未來波動風險也將升高。

台股資金熱潮持續升溫，央行除表態持續密切觀察資金動向，並委由國內11家銀行啟動民營企業資金狀況調查，外界解讀為緊盯市場供需，6月是否重啟升息循環再成市場焦點。