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台股三大利多撐場激勵多頭人氣 指數有望上攻43K再創新高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股在上周輝達公布亮麗財報，一舉扭轉多空氣勢後，隨本周進入台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身期，市場看好，在輝達執行長黃仁勳超微董座兼執行長蘇姿丰訪台旋風、台積電（2330）5月營收有望再創歷史新高、COMPUTEX準備登場等三大利多撐場下，指數有望上攻43K，再創歷史新高。

展望本周後市，富邦投顧董事長陳奕光、元富投顧總經理江浩農認為，蘇姿丰上周搶先黃仁勳來台展開供應鏈行程，拜會台積電董事長魏哲家等科技大咖後，本周市場焦點，在於黃仁勳即將舉辦的「兆元宴」。

由於黃仁勳廣邀台積電、鴻海（2317）、台達電（2308）等國內AI供應鏈聚餐，都將陸續傳出產業利多消息，再加上COMPUTEX於6月2日開展前，黃仁勳預計在1日發表主題演講，進一步釋放AI領域的最新技術藍圖與五層架構，有望激勵台股多頭人氣，帶動行情持續走強。

永豐投顧總經理黃柏棠、統一投顧董事長黎方國也指出，在基本面上，台灣5月外銷出口訂單估達911億美元，搭配輝達預計第2季營收來到811~928億美元，均值較第1季增加近100億美元，意味對台積電將加強下單，帶動台積電5月營收可望突破4,200億元新高。

預估台積電第2季營收季增幅度可能上看10%，與單季獲利同創新高，基本面利多將成為大盤反彈的主旋律，有機會帶動指數挑戰43K歷史新高。

陳奕光並認為，觀察全球AI產業巨擘，SpaceX、OpenAI、Anthropic三大業者即將上市（IPO），所得資金有望全數投入AI建設，台積電都將成為最終實質受益者，在業績逐季走高下，將帶動行情震盪趨堅。

也有大型法人機構指出，台股波段反彈行情，在COMPUTEX、上市櫃公司5月營收公布後（6月10日），指數有望持續上攻，不排除挑戰45K。但6月中旬後，隨新任聯準會主席華許17日主持第一場利率決策會議（FOMC），他如何在升息、降息、縮表等重要議題，在立場上取得市場信任，並化解美國長天期債券殖利率帶來資金由股轉債的危機，可能引發市場動盪，台股均需留意。

台股 黃仁勳 超微

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