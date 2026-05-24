川普組量子國家隊！美股掀起「量子風」 相關企業漲翻天搶AI股風采

川普政府注資九家美商衝量子運算，掀起美股「量子風」，IBM、D-Wave Quantum、Rigetti及Infleqtion等獲注資企業股價飆漲，廣達（2382）轉投資Rigetti過去兩個交易日（21、22日）累計狂飆逾五成；D-Wave Quantum、Infleqtion分別大漲逾49%和35%；IBM「大象跳舞」也漲逾15%，為近20多年來股價走勢最強勁的一周。

量子運算相關個股近期漲勢比剛開完財報會議的輝達更凶猛，大搶AI股風采，這些公司已在量子運算布局多時，正要嶄露頭角。以廣達轉投資Rigetti為例，這家成立於2020 年12月的量子新創，主打量子積體電路開發，已開發「Forest」的雲端平台，讓程式設計師能夠編寫量子演算法，被視為「全棧量子計算」的先驅。

Rigetti是這波美股「量子風」之下，漲勢最強勁的標的。廣達去年2月投資Rigetti成本為每股11.588美元，相較Rigett上周五（22日）收盤價26.42美元，持股帳面價值已翻倍。

Rigetti看好，該公司在超導量子技術具有開放的模組化架構，能輕易整合各種創新解決方案，結合廣達在筆電和伺服器製造量能，雙方優勢彼此互補，能加速量子運算技術發展。

「藍色巨人」IBM在全球量子電腦具有重量級地位。IBM深耕量子電腦與新世代記憶體與存儲技術，其量子電腦目前已在全球許多學術機構、國家實驗室中運作，並規劃於2029年推出全球首台大規模容錯量子電腦「IBM Quantum Starling」，具備高度穩定與可實用性的量子處理能力，運算效能更提升2萬倍。

業界分析，量子運算算力呈現指數級跳躍，不僅大幅加速解密、新藥開發與新材料研發等領域，更是推動下一代AI突破算力瓶頸的終極武器，此次美國政府以銀彈護持九家企業，形成戰略注資與股權綁定，意味川普政府正試圖透過量子電腦建立新護城河，全面防堵大陸企業在量子領域的彎道超車。