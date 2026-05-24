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ABF載板三個月來漲贏大盤 大摩：目前還不是獲利了結的時機

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券（大摩）重申看多ABF載板供應商欣興、南電及臻鼎，目標價分別為1,225元、1,275元、570元，都維持「優於大盤」評等。記者許正宏／攝影
摩根士丹利證券（大摩）重申看多ABF載板供應商欣興、南電及臻鼎，目標價分別為1,225元、1,275元、570元，都維持「優於大盤」評等。記者許正宏／攝影

奧地利PCB大廠奧特斯（AT&S）上調2026/2027會計年度的預估營收與稅前、息前、折舊攤提前利潤（EBITDA），摩根士丹利證券（大摩）重申看多ABF載板供應商欣興（3037）、南電（8046）及臻鼎（4958），目標價分別為1,225元、1,275元、570元，都維持「優於大盤」評等。

大摩指出，AT&S公布今年第1季營收季增2%，其中微電子（ABF載板）營收季增14%，並預估2026/2027會計年度（2026年第2季-2027年第1季）營收可望年增30-35%（為先前預估的區間上緣），EBITDA利潤率則從24-28%上調到25-29%。AT&S的財報呼應大摩的觀點，也就是ABF載板目前仍處於上升循環的初期階段。

在AT&S公布財報前，大摩才剛調升欣興、南電及臻鼎的目標價。其中，欣興從785元調高56%到1,225元，南電從850元上調50%至1,275元，都維持「優於大盤」評等；臻鼎不但目標價從250元大幅調高128%到570元，且同步調升評等從中立到「優於大盤」。

大摩表示，ABF載板到2030年的供需缺口將從原先預估的15%擴大到22%，主要是因為繪圖處理器（GPU）、特殊應用IC（ASIC）及CPU的需求持續增加，提高漲價及利潤空間。

大摩在2月下旬對ABF載板轉趨樂觀，並調高欣興及南電的目標價，當時預期供給短缺會持續到2027年。大摩統計，三個月以來，欣興及南電股價分別大漲123% 及89%，遠高於大盤同期間的23%漲幅。不過，大摩認為，目前還不是獲利了結的時機，因為供需缺口將持續擴大。

大摩 ABF 臻鼎 南電 欣興 營收

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