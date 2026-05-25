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股利年年走高股 威風

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

時序進入股東會及除權息旺季，上市櫃公司已大致公布去年度股利。其中，近三年股利年年走高，同時，每股股利突破20元的緯穎（6669）、信驊、台光電等公司的股東，成為許多小資族、零股族羨慕的對象。

根據統計，在1,973家上市櫃公司中，已有1,959家公布去年度股利，合計股利總金額已來到2.51兆元，創下歷史新高。其中，有373家自2023年起，連續三年增加，且絕大多數公司都是以現金為主，同時，2025年的每股股利逾20元（含股票、現金）的公司家數來到19家，是近些年來的新高，超過10元的也達66家。

在這些每股股利逾20元的連三年股利增發公司中，以緯穎的165元最高（當中包括20元股票、145元為現金），其次則是信驊的81元（當中包括1元股票、80元現金），川湖的51元、穎崴的50元緊追在後，其它超過25元的還有弘塑、祥碩、華碩、漢唐、亞德客-KY、寶雅、台光電；台積電、健策、旺矽等八家則在20~25元間。

股利 緯穎 信驊

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