一周盤前解析／航太衛星、蘋概 可留意

台股上周五（22日）受美股四大指數收紅激勵，投資人信心回籠，指數開高後，向上震盪至最高42,357點、大漲989點，終場漲幅略微收斂、以42,267點作收，成交量能攀升，再次破兆。

統一投顧協理陳晏平指出，台股技術面轉強，隨著COMPUTEX展即將來臨，包括輝達黃仁勳兆元宴、AMD蘇姿丰來台演說等眾多科技題材，市場資金聚焦AI浪潮。操作上可保持適度的資金彈性，建議分批布局AI權值股，長線追蹤台積電（2330）及先進製程與封裝、高速傳輸、載板與PCB、機箱滑軌、被動元件、航太衛星、特用化學及漲價概念等族群。

台新投顧協理范婉瑜認為，油價回落，美股反彈，尤其半導體股強勢，牽動台灣電子股轉強，加上指數乖離率修正，有助後勢繼續走高，強勢股可續偏多操作，看好族群包括先進製程、矽晶圓、載板、電子材料等。

第一金投顧協理黃奕銓表示，蘋果發表會，核心受惠者將是鴻海（2317）為首的蘋概股，世足賽相關的成衣、製鞋等可留意，其餘績優與強勢產業如記憶體、ABF、CCL、散熱、探針卡、CPO等回檔整理結束後，未來仍將輪流有好的表現。