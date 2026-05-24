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COMPUTEX倒數引爆行情 台股再創高點…法人：利多頻傳聚焦AI產業
上周台股呈現V型震盪，上沖下洗之下成交量仍維持在1兆左右，多空交戰激烈，短期內即使多方氣勢強盛，仍須以成交量或是盤整的方式將壓力區轉為支撐，本周觀察是否有繼續突破的動能。法人表示，包括6月2日Computex展即將登場，輝達黃仁勳釋出台廠利多，AMD投資台灣的消息等科技題材將再度吸引盤面資金，聚焦AI產業。
玉山科技島基金經理人王偉哲指出，周五台股收盤價再度創下歷史高點，反映出基本面強勢以及AI趨勢依舊在軌道上，台股技術面隨著市場題材再度轉強。
永豐投顧指出，4月美國PCE物價指數本周公布，對於通膨是否繼續推高殖利率進一步增加資金成本，將會影響接下來走勢，若是持續超出預期，後市將有更重的承壓以及更多的疑慮。此外，資金已經開始從單純的「AI 基礎設施與晶片製造」外溢到「AI軟體與應用服務」，除了繼續佈局AI基礎建設相關高成長動能股，觀察GOOGLE的近期走勢以及CPU等等晶片設計以及製造的走勢可觀察資金進一步往AI的應用落實前進，而整體而言運算核心是個開端，隨著AI普及化將逐漸走向更多硬體在終端產品上的佈局，可關注與邊緣運算以及終端裝置硬體供應商中基期相對低檔做佈局。
至於台股乖離仍大，可能還有修正行情，若回檔至月線40000支撐位可伺機佈局，但若是站穩42200點以上且成交量強於前波高點區間大量，有望變成新一浪多頭格局起點再創新高。
王偉哲認為，市場展望無虞但仍須留意指數可能出現高檔震盪，且考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，同時加碼營運展望正向且成長性明確個股，以優化持股表現；另外可因應類股輪動，以科技成長股為布局主軸，可特別聚焦半導體測試、光通訊產業，並加碼電子零組件、電力電機等。
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