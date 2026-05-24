周線黑翻紅 台股重返42,000點 正價差回歸偏多格局

主動式ETF大戰正式開打，不過即將在5/12掛牌上市的（00403A），卻因5/11最新公布的持股明細，引發市場一波討論。 原因很簡單，網友看到後第一反應幾乎都是：「怎麼這麼保守？」 從最新資料來看，00403A目前股票持股水位僅約七成左右，幾乎是壓在ETF上市最低門檻附近。對不少近期一路看多台股、甚至認為AI行情還沒結束的投資人來說，這樣的布局顯得有點「不上不下」。 更有網友直言，「帳上還放著三成現金，1%～1.2%管理費卻照收，機會成本過高」，認為如果基金經理人選擇觀望，投資人其實也能自己保留現金部位，不一定要付出主動式ETF相對較高的管理成本。也因此，市場開始出現「既然要等，不如等更敢進攻的產品」聲音。 有網友就在社群直言：「如果真的看好台股，為何不敢直接拉高持股？」甚至有人點名，同樣屬於主動式ETF的學姐00981A，近期操作明顯更積極，至少方向感鮮明，雖然最近績效似乎在休息中。 但也有另一派網友認為，其實現在市場本來就充滿變數。包括5/14市場關注的川習會，以及5/15新任Fed主席正式上任，都是短線可能影響全球股市的重要事件。在不確定性尚未完全落地前，00403A選擇保守布

2026-05-12 11:30