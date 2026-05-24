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周線黑翻紅 台股重返42,000點 正價差回歸偏多格局
加權指數上周五上漲899點，收在42,267點，收盤創歷史新高，成交量1.23兆元，連續16個交易日在兆元以上。籌碼面部分，三大法人買超1,068.3億元；其中外資現貨買超761.3億元，期貨淨空單增加2,029口至46,483口，投信買超112.2億元，自營商買超194.7億元。台股上周上漲1,095點，漲幅2.6%，周線黑翻紅。
永豐期貨指出，22日台股延續強勢攻擊節奏，加權指數重新站回42,000點整數關卡，期貨也再次轉為正價差，代表市場風險偏好明顯回溫，資金願意提前押注後續行情，尤其權值電子與AI供應鏈仍是推升主軸。不過從技術面角度來看，目前短線乖離確實再度被放大，與先前一樣，盤中高波動與急殺洗盤仍然很容易反覆出現，尤其在成交量維持高檔之下，指數不太可能一路平穩墊高，而是透過劇烈震盪消化追價籌碼，但這種震盪目前本質上仍偏向強勢整理，而不是轉空訊號。
永豐期貨表示，只是市場不能忽略聯準會近期偏鷹派的態度，對全球資金成本與估值都會形成壓力。此外，美伊即便達成部分協議，短期內恐怕也難以真正壓低油價，因為目前問題不只是原油供給，而是能源影響算力，高油價若持續停留高檔，後續仍可能慢慢傳導至企業成本與終端需求。因此本周一的市場反應仍然關鍵，但以目前結構來看，盤勢已逐漸從原本的疑慮盤轉向偏多格局。
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