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黃仁勳來台助攻台股 投顧：聚焦AI概念股

中央社／ 台北24日電

企業財報及人工智慧熱潮推動下，美股22日續揚，道瓊工業指數連2個交易日創歷史新高，台指期盤後上漲179點，指數再創新高。投顧法人指出，在美股續強、輝達執行長黃仁勳來台及台北國際電腦展題材帶動，AI概念股與半導體供應鏈可望為盤面焦點。

個股表現方面，輝達上週五跌1.9%、超微（AMD）上漲3.99%、高通飆漲11.6%、台積電ADR跌0.65%。

美股22日表現，道瓊工業指數終場上漲294.04點，或0.58%，收在50579.70點；標準普爾500指數上漲27.75點，或0.37%，收在7473.47點；以科技股為主的那斯達克指數上漲50.87點，或0.19%，收在26343.97點；費城半導體指數上漲238.458點，或1.99%，收在12202.543點。

台股22日開高走高，指數強彈終場上漲899.76點，收在42267.97點，首次收在42000點關卡之上，創收盤新高；週線上漲1095.61點。

三大法人上週五同步買超合計達新台幣1068.39億元；其中，外資買超761.37億元，為歷史第4大買超金額；外資買超前10名以加碼ETF及電子族群為主，其中主動統一升級50居冠，張數逾13萬張。

凱基投顧表示，就技術面觀察，上週五台股價漲量增，成交量回到5日與20日均量之上，加上短期均線翻揚形成強力支撐，KD也呈現黃金交叉，技術面偏多，配合AI及台北國際電腦展題材，短線將挑戰歷史高點42408點。

黃仁勳 道瓊工業指數 超微

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