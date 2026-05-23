本土大型法人直指台積電、鴻勁、信驊最受惠 曝第3季三大利多助攻股價

隨著AI需求持續強勁，加上晶片新世代轉換（如新一代ASIC及Rubin等晶片）正式啟動，全球半導體產業迎來強勁的成長動能。本土大型投顧發布報告，今年第1季國內半導體子產業獲利大多優於預期，且第2、3季在消費性產品提前備貨與AI擴產效益帶動下，晶圓代工、先進封測、設備及廠務供應鏈將成為最主要的受惠者。

本土大型投顧指出，現階段布局首選為先進製程、先進封測及其相關設備、廠務工程供應鏈，給予台積電（2330）、鴻勁（7769）、弘塑（3131）、信驊（5274）等相關個股「買進」評等，目標價分別依序為2,600元、9,500元、4,000元、20,000元。

而本土大型投顧看好的背後三大核心原因為：

一、先進製程與先進封裝供不應求

AI加速器需求逼使晶圓代工與封測龍頭持續擴產。台積電N3（3奈米）產能預估在2026年底將較2025年底大增30％，且自下半年起新一代N2（2奈米）製程也將開始貢獻10％以上營收。此外，先進封裝產能（如CoWoS）依然極度短缺，晶圓測試與後段封裝外包（OS段）加速，有利整體供應鏈價值顯著提升。

二、新世代晶片轉換與 ASIC 迎來爆發

第2、3季產業高度關注ASIC及Rubin等新平台轉換，AI族群業績欲小不易。隨著美系CSP專案持續放量，ASIC業務在中長線（2026-2027年）逐步進入量產開花結果階段，將為相關IC設計與設計服務業者帶來極大的營運槓桿效益。

三、成熟製程回溫與消費性提前拉貨

由於下游客戶擔憂記憶體等原物料價格持續上漲，消費性應用出現明顯的提前備貨需求。這使成熟製程的產能利用率（UTR）大幅回升，預估晶圓代工業者的成熟製程產能利用率將靠向85％以上，整體定價與營收環境均較過去顯著改善。