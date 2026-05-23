快訊

政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

黃仁勳要來了！預計下午抵台直奔南港開講 料再揪供應鏈大咖辦「兆元宴」

國泰航空抵港客機疑遇氣流8人送院 乘客：像是搭「大怒神」

聽新聞
0:00 / 0:00

本土大型法人直指台積電、鴻勁、信驊最受惠 曝第3季三大利多助攻股價

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

隨著AI需求持續強勁，加上晶片新世代轉換（如新一代ASIC及Rubin等晶片）正式啟動，全球半導體產業迎來強勁的成長動能。本土大型投顧發布報告，今年第1季國內半導體子產業獲利大多優於預期，且第2、3季在消費性產品提前備貨與AI擴產效益帶動下，晶圓代工、先進封測、設備及廠務供應鏈將成為最主要的受惠者。

本土大型投顧指出，現階段布局首選為先進製程、先進封測及其相關設備、廠務工程供應鏈，給予台積電（2330）、鴻勁（7769）、弘塑（3131）、信驊（5274）等相關個股「買進」評等，目標價分別依序為2,600元、9,500元、4,000元、20,000元。

而本土大型投顧看好的背後三大核心原因為：

一、先進製程與先進封裝供不應求

AI加速器需求逼使晶圓代工與封測龍頭持續擴產。台積電N3（3奈米）產能預估在2026年底將較2025年底大增30％，且自下半年起新一代N2（2奈米）製程也將開始貢獻10％以上營收。此外，先進封裝產能（如CoWoS）依然極度短缺，晶圓測試與後段封裝外包（OS段）加速，有利整體供應鏈價值顯著提升。

二、新世代晶片轉換與 ASIC 迎來爆發

第2、3季產業高度關注ASIC及Rubin等新平台轉換，AI族群業績欲小不易。隨著美系CSP專案持續放量，ASIC業務在中長線（2026-2027年）逐步進入量產開花結果階段，將為相關IC設計與設計服務業者帶來極大的營運槓桿效益。

三、成熟製程回溫與消費性提前拉貨

由於下游客戶擔憂記憶體等原物料價格持續上漲，消費性應用出現明顯的提前備貨需求。這使成熟製程的產能利用率（UTR）大幅回升，預估晶圓代工業者的成熟製程產能利用率將靠向85％以上，整體定價與營收環境均較過去顯著改善。

鴻勁 台積電 信驊

延伸閱讀

力積電營運 法人按讚

輝達財報一人救半導體全村！半導體ETF零股人數翻倍 小資買氣異軍突起

高含「輝」量 ETF 十強 出列

蘇姿丰才對台積電按讚 傳三星李在鎔來台拔樁…兩大陣營引爆半導體大戰

相關新聞

本土大型法人直指台積電、鴻勁、信驊最受惠 曝第3季三大利多助攻股價

隨著AI需求持續強勁，加上晶片新世代轉換（如新一代ASIC及Rubin等晶片）正式啟動，全球半導體產業迎來強勁的成長動能。本土大型投顧發布報告，今年第1季國內半導體子產業獲利大多優於預期，且第2、3季在消費性產品提前備貨與AI擴產效益帶動下，晶圓代工、先進封測、設備及廠務供應鏈將成為最主要的受惠者。

台股雙王領軍改寫四驚奇 外資強補761.3億元

美伊傳接近達成和平協議，帶動外資昨（22）日強補台股761.3億元，在權王台積電、股王信驊領攻下，終場漲899點收42,267點，並改寫集中市場收盤點位及市值、電子股指數創高、市值兆元股增至17檔等四大紀錄。

科技盛宴 台股醞釀新一波狂歡

台股獲基本面、資金面力挺，回測月線後強力反彈。法人指出，台北國際電腦展、蘋果WWDC大會、Space X掛牌上市等科技盛事，將於6月上半月接踵而至，將有利多頭人氣匯聚，帶動指數再戰高點，甚至向50,000點靠攏。

散戶信心指標 證券劃撥存款餘額逾4.3兆

中央銀行昨（22）日公布，被視為「散戶信心指標」的證券劃撥存款餘額，4月底重新站回4兆元大關，攀升至4兆3,028億元，改寫歷史新高；單月暴增3742億元，同樣創史上最大增額紀錄，這反映散戶資金持續回流股市，投資信心明顯升溫。

就市論勢／光通訊、電力電機 聚焦

題材加溫、美股反彈帶動，昨（22）日台股大漲899點或漲2.17%，終場收42,267點，改寫收盤歷史新高價；台股周線收紅，漲2.66%或1,095點，平均日均量1.1兆元。

一周熱門零股／0050、台積電、群創 交投重心

台股本周焦點在於中東情勢變化等多空因素，本周行情在回測4萬點大關後反彈，投資人逢低藉零股進場參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值與高股息ETF，以及台積電、群創等大型電子權值股為交投重心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。