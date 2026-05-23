科技盛宴 台股醞釀新一波狂歡

台股獲基本面、資金面力挺，回測月線後強力反彈。法人指出，台北國際電腦展、蘋果WWDC大會、Space X掛牌上市等科技盛事，將於6月上半月接踵而至，將有利多頭人氣匯聚，帶動指數再戰高點，甚至向50,000點靠攏。

群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭分析，雖然美伊停火談判反覆，所幸國際油價下跌、10年期美債殖利率回落，台股受惠國際熱錢回籠，加上豐沛內資持續挹注，「假跌破」月線後上演大反攻戲碼，重登42,000點關卡。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清表示，台股多頭重新取得發球權，隨台北國際電腦展將於6月2日至5日登場，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳兆元宴、超微（AMD）執行長蘇姿丰來台演說等題材，有利市場資金聚焦人工智慧（AI）浪潮。

蘋果WWDC預計6月9日至13日舉行，除iOS 27、iPadOS 27等系統更新外，傳出Mac、iPad、Apple TV等硬體新品亦將發表，鴻海（2317）、大立光等相關供應鏈蠢蠢欲動。

除此之外，Space X已進入IPO程序，近日昇達科、華通、信錦等台股相關衛星供應鏈股價整理後轉強，法人預期短線可望獲得市場追捧，但亦須提防資金排擠效應。