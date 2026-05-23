台股雙王領軍改寫四驚奇 外資強補761.3億元

美伊傳接近達成和平協議，帶動外資昨（22）日強補台股761.3億元，在權王台積電（2330）、股王信驊領攻下，終場漲899點收42,267點，並改寫集中市場收盤點位及市值、電子股指數創高、市值兆元股增至17檔等四大紀錄。

美伊和平協議露曙光，國際油價、美債殖利率回落，帶動市場風險偏好增溫，美股四大指數全數收紅，台股昨日開高走高收在相對高點，成交量擴至1.2兆元，連16日破兆元。

台股盤面焦點

權王台積電（2330）漲25元收2,255元、股王信驊漲1,340元收17,780元，帶領多頭強勢攻高，千金股漲多跌少，仍維持49千金。

三大法人昨日共買超1,068.3億元，史上第三大。外資單日狂掃761.3億元，史上單日第四大，主要敲進華通、華邦電、力積電、鴻海等；5月來再度轉為買超709.8億元。外資在台指期留倉淨空單增加2,029口至46,483口。

投信在台股ETF淨贖回下仍買超112.2億元，連五買、累計加碼503.7億元；自營商買超194.7億元，歷來第六大，八大公股行庫逢高調節200.1億元。

台股集中市場昨日連二日拉出中長紅棒，寫四紀錄，首先是收在42,267點，超越5月7日的收盤41,933點；盤中高點42,357點差5月15日的最高42,408點僅約51點。其次，市值增加2.9兆至137.8兆元，再締史上新里程碑。再者，電子類股指數收在2,752點歷史新猷。最後，緯穎漲180元收5,525元，市值攀升至1.02兆元，市值上兆元個股增至17檔，接下來奇鋐、致茂蓄勢待發。