散戶信心指標 證券劃撥存款餘額逾4.3兆

中央銀行昨（22）日公布，被視為「散戶信心指標」的證券劃撥存款餘額，4月底重新站回4兆元大關，攀升至4兆3,028億元，改寫歷史新高；單月暴增3742億元，同樣創史上最大增額紀錄，這反映散戶資金持續回流股市，投資信心明顯升溫。

值得注意的是，在央行昨天公布的4月金融情況裡，還有多項指標同步改寫歷史紀錄，如台股日均成交值、月底融資餘額、散戶成交量、僑外法人成交量，全數刷新歷史高點。由此也讓市場關注，是否出現「過熱」訊號，對此，央行經研處副處長葉盛表示，將持續密切觀察資金情勢，必要時不排除透過公開市場操作進行調節。

4月台股交易熱度驚人，日平均成交值衝上8,755億元，創下歷史新高；月底融資餘額達6,386億元，同步刷新紀錄。若從投資人結構來看，本國自然人4月在集中市場成交量高達20.29兆元，寫下歷史新高；僑外法人成交量13.87兆元，同樣創下新紀錄。

成交比重方面，本國自然人占53%，本國法人占10.7%，僑外法人則占36.3%。