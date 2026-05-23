聽新聞
0:00 / 0:00
散戶信心指標 證券劃撥存款餘額逾4.3兆
中央銀行昨（22）日公布，被視為「散戶信心指標」的證券劃撥存款餘額，4月底重新站回4兆元大關，攀升至4兆3,028億元，改寫歷史新高；單月暴增3742億元，同樣創史上最大增額紀錄，這反映散戶資金持續回流股市，投資信心明顯升溫。
值得注意的是，在央行昨天公布的4月金融情況裡，還有多項指標同步改寫歷史紀錄，如台股日均成交值、月底融資餘額、散戶成交量、僑外法人成交量，全數刷新歷史高點。由此也讓市場關注，是否出現「過熱」訊號，對此，央行經研處副處長葉盛表示，將持續密切觀察資金情勢，必要時不排除透過公開市場操作進行調節。
4月台股交易熱度驚人，日平均成交值衝上8,755億元，創下歷史新高；月底融資餘額達6,386億元，同步刷新紀錄。若從投資人結構來看，本國自然人4月在集中市場成交量高達20.29兆元，寫下歷史新高；僑外法人成交量13.87兆元，同樣創下新紀錄。
成交比重方面，本國自然人占53%，本國法人占10.7%，僑外法人則占36.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。