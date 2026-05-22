就市論勢／光通訊、電力電機 聚焦

盤面分析

題材加溫、美股反彈帶動，昨（22）日台股大漲899點或漲2.17%，終場收42,267點，改寫收盤歷史新高價；台股周線收紅，漲2.66%或1,095點，平均日均量1.1兆元。

這波從4月上旬以來的台股多頭持續強勢，日K沿5日線上漲，且目前加權指數價量俱揚，偏多格局不變，操作上仍應以AI供應鏈為主，雖然指數有季線乖離率過大疑慮，但若價量配合得宜、未出現爆量長黑K前，可維持正向看法。

加權指數收盤再創歷史高點，反映出台股基本面強勢及AI趨勢仍在軌道上，經過幾日拉回整理後，台股技術面隨市場題材再度轉強，包括6月2日COMPUTEX展即將登場，屆時輝達黃仁勳兆元宴、超微蘇姿丰來台演說等科技題材將再度吸引盤面資金，有望聚焦AI浪潮。

投資建議

針對台股投資，市場展望無虞但仍須留意指數可能出現高檔震盪，且考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，同時加碼營運展望正向且成長性明確個股，以優化持股表現。

另外可因應類股輪動，以科技成長股為布局主軸，可特別聚焦半導體測試、光通訊產業，並加碼電子零組件、電力電機等。