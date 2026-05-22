ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 漲18%

台股本周隨國際油價及美債殖利率劇烈波動，回測月線後彈升，在多空良性換手下站上42,000點整數關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果正二N（02001L）強彈18.40%拔得頭籌。

國際油價居高不下，加上市場對美聯準會未來利率政策感到憂心，引發美債殖利率攀升，壓抑科技股表現，所幸輝達財報亮麗，提振多頭信心，台股賣壓宣洩後重啟攻勢，統計集中市場單周漲1,095點或2.66%，黑翻紅，櫃買市場周線漲12.07點或2.93%，連七漲。

追蹤台股標的為主的21檔ETN中，有13檔打敗兩市大盤，富邦蘋果正二N本周大漲18.40%登上冠軍寶座，元大ESG配息N、富邦特選蘋果N分居二、三，漲幅各達9.85%、9.09%。