一周熱門零股／0050、台積電、群創 交投重心

全球人工智慧（AI）浪潮持續推升對高效能晶片的需求，半導體關鍵技術「矽電容」（Si-Cap）近期因三星電機（SEMCO）祭出鉅額合約，引發市場高度關注。摩根士丹利（大摩）證券表示，現在擔心矽電容市場競爭還太早，反而是加碼好時機。台廠中，按讚愛普*（6531）、力積電（6770），華邦電（2344）則維持「中立」。

2026-05-22 20:34