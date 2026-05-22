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一周熱門零股／0050、台積電、群創 交投重心
台股本周焦點在於中東情勢變化等多空因素，本周行情在回測4萬點大關後反彈，投資人逢低藉零股進場參與後市，其中元大台灣50（0050）等市值與高股息ETF，以及台積電、群創等大型電子權值股為交投重心。
法人指出，歐盟執委會官員警告，伊朗戰事與荷莫茲海峽持續受阻，正對歐洲經濟形成「停滯性通膨衝擊」，歐盟預計在最新經濟預測中下修經濟成長、上調通膨展望，後續變化將影響美股、台股行情走勢，並左右許多零股投資人選股策略。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、元大台灣50正2、群創、南亞科、旺宏、華邦電、聯電、元大高股息、國泰永續高股息，十檔標的交易量從5,255萬至850萬股，較上周增溫狀態。
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