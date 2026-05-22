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和運租車轉上市證交所通過 董監事持股高達98％需現增釋股
臺灣證券交易所22日召開「有價證券上市審議委員會」，審議通過和運租車（7855）初次申請股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。
和運租車股份有限公司之相關基本資料，申請上市資本額新台幣19.25億元，董事長劉源森、總經理謝富來，輔導上市承銷商為台新綜合證券。
和運租車主要業務為小客車與小貨車租車業務及中古車流通業務等，市場結構上內銷100%。全體董事持股比率相當集中，董事9席，占98.66%，因此掛牌前勢必要承銷現增（競拍加申購抽籤等）和老股釋出才能符合上市標準。
和運租車的稅前純益、每股稅後盈餘（EPS）部分，112年度14.72億元（EPS 5.92元）、113年度12.61億元（EPS 5.14元）、114年度11.44億元（EPS 4.61元）、115年度第1季3.39億元（EPS 1.30元）。
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