和運租車IPO過關 審議會通過待證交所董事會核議

和泰集團旗下和運租車初次申請股票上市（IPO）案，今天獲得台灣證券交易所有價證券上市審議委員會審議通過，證交所表示，本案尚須提報證交所董事會核議。

根據證交所提供的和運租車相關基本資料，和運主要業務為小客車與小貨車租車業務，以及中古車流通業務等，市場結構100%為內銷。和運申請上市資本額約新台幣19.25億元，董事長劉源森，總經理謝富來。輔導上市承銷商為台新證券。

和運從2023年至2025年的最近3年，稅前純益分別14.72億元，12.61億元，和11.44億元。2026年第1季稅前純益為3.39億元。

另外和運過去3年每股稅後盈餘分別為5.92元、5.14元，和4.61元。今年第1季每股稅後盈餘為1.30元。