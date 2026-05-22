火力全開！台股本周大漲1095點 上市公司總市值衝137.8兆元

根據臺灣證券交易所統計，5月22日發行量加權股價指數收盤為42,267.97點，較上周(5月15日)的41,172.36點上漲1,095.61點，漲幅約為2.66%，台灣50指數收盤為38,961.23點，較上周的38,269.32點上漲691.91點，漲幅約為1.81%，寶島股價指數收盤為47,370.51點，較上周的46,133.06點上漲1,237.45點，漲幅約為2.68%。

2026-05-22 18:45