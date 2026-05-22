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火力全開！台股本周大漲1095點 上市公司總市值衝137.8兆元
台股本周先蹲後跳，周五集中市場指數收在42267.97點，周漲1095.61點或2.66%，創收盤指數新高。根據台灣證券交易所統計，上市公司總市值達到新台幣137兆8811億元，較上周增加約3.58兆元。
產業別指數方面，本周漲幅最大為光電類指數上漲10.60%，跌幅最大為食品類指數下跌3.13%。其他未含金融類指數上漲1060.53點，漲幅約2.84%，未含電子類指數上漲203.59點，漲幅約1.01%，未含金融電子類指數上漲210.54點，漲幅約1.50%。
本周全體上市股票成交金額5兆958億元，成交金額前3名產業分別為半導體類1兆9449億元，占全體上市股票交易金額比重38.17%，電子零組件類1兆1863億元，占比23.28%，光電類成交金額3869.92億元，占比7.59%。
另外本周集中市場股票成交量周轉率4.24%，成交量周轉率前3名產業分別為光電類20.53%、電子零組件類14.56%、玻璃陶瓷類9.5%。
累計今年初開盤迄今共90個交易日，集中市場總成交金額81兆7335億元，市場日平均成交金額9081.51億元，股票成交量周轉率75.71%，股票日平均成交量周轉率0.84%。
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