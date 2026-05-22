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本周光電股大漲逾10%最剽悍 上市市值增胖2.6％問鼎140兆元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
根據臺灣證券交易所統計，5月22日發行量加權股價指數收盤為42,267.97點，較上周的41,172.36點上漲1,095.61點，漲幅約為2.66%。圖／本報資料照片
根據臺灣證券交易所統計，5月22日發行量加權股價指數收盤為42,267.97點，較上周的41,172.36點上漲1,095.61點，漲幅約為2.66%。圖／本報資料照片

根據臺灣證券交易所統計，5月22日發行量加權股價指數收盤為42,267.97點，較上周(5月15日)的41,172.36點上漲1,095.61點，漲幅約為2.66%，台灣50指數收盤為38,961.23點，較上周的38,269.32點上漲691.91點，漲幅約為1.81%，寶島股價指數收盤為47,370.51點，較上周的46,133.06點上漲1,237.45點，漲幅約為2.68%。

5月22日全體上市公司市場總值為新台幣137兆8,811.82億元，較上周(5月15日)市值134兆2,983.73億元增加3兆5,828.09億元，增幅約為2.67%。

產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲10.60%為最大，跌幅以食品類指數下跌3.13%為最大，未含金融類指數上漲1,060.53點，漲幅約為2.84%，未含電子類指數上漲203.59點，漲幅約為1.01%，未含金融電子類指數上漲210.54點，漲幅約為1.50%。

本周集中交易市場總成交金額為5兆4,974.30億元，全體上市股票成交金額為5兆958.40億元，股票成交量周轉率為4.24%。

各產業上市股票交易情形，成交金額前三名：第一名半導體類1兆9,449.18億元，占全體上市股票交易金額38.17%。第二名電子零組件類1兆1,863.93億元，占23.28%。第三名光電類3,869.92億元，占7.59%。

成交量周轉率前三名產業：第一名光電類20.53%。第二名電子零組件類14.56%。第三名玻璃陶瓷類9.50%。

累計今年年初開盤迄今共90個交易日，集中市場總成交金額為81兆7,335.62億元，市場日平均成交金額為9,081.51億元，股票成交量周轉率為75.71%，股票日平均成交量周轉率為0.84%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本周最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

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