華安每股淨值低於票面停止融資券 這3檔則逆勢回升恢復信用交易

臺灣證券交易所公告，上市公司（不含金融控股公司）第1季財報的每股淨值及累積虧損資料符合應暫停及恢復融資融券交易的名單中，華安（6657）1檔暫停信用交易，三商壽（2867）、麗嬰房（2911）、光鼎（6226）3檔則恢復信用交易，公告自5月25日實施。

依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，證交所審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之今年第1季財務報告每股淨值及累積虧損資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下。

一、每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有1種：華安。二、每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有3種：三商壽、麗嬰房、光鼎。