海運景氣轉熱？SCFI運價指數連四揚 四大主要航線全上漲

最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於22日出爐，指數連四周上揚，指數上漲77.49點至2,218.15點，周漲幅3.61%，四大主要航線都上漲；隨著運價走強，長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）業績將跟著受惠。

根據最新一期出爐運價，北美線的運價續強，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達3,154美元，較前一期上漲36美元，周漲幅1.15%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達4,313美元，較前一期上漲89美元，周漲幅2.1%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,905美元，較前一期上漲89美元，周漲幅4.9%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,207美元，較前一期上漲62美元，周漲幅1.97%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲15美元，周漲幅2.63%，遠東到日本關西每TEU(20呎櫃)較前一周上漲7美元、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃) 較前一周上漲15美元、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲7美元。