轉型正開始？群創、友達攻CoPoS玻璃基板、光通訊模組 外資買盤力挺

台股22日續漲899.76點，收42,267.97點，漲幅2.18%，為收盤新高，成交量1兆1,884.32億元。觀察成交量、成交值前十名，同上雙榜的有群創（3481）、華邦電（2344）、聯電（2303）、南亞科（2408），其中群創、華邦電收漲停。而群創、友達（2409）各自往CoPoS玻璃基板、光通訊模組轉型發展，獲外資買盤力挺，外資三天已買超12萬張，另兩天買超友達18萬張。

今日成交量前十名分別主動統一升級50（00403A）、友達、群創、主動統一台股增長（00981A）、力積電（6770）、聯電、仁寶（2324）、華邦電、元大台灣50正2（00631L）、南亞科。仁寶為近期上榜的新面孔，市場熱度仍在面板和記憶體。

成交值部分，前十名分別為聯發科（2454）、台積電（2330）、南亞科、國巨*（2327）、欣興（3037）、華通（2313）、臻鼎-KY（4958）、華邦電、聯電、群創。聯發科成交值超過台積電，成為第一名，而群創、華邦電、聯電、南亞科都同時擠進成交量、成交值前十名。

群創積極發展先進封裝，目前面板扇出型封裝（FOPLP）已有出貨實績，月產量已拉升10倍至逾4,000萬顆，良率高、產能利用率滿載。而群創也進一步往CoPoS玻璃基板方向發展，布局應用在大型晶片產品的先進封裝技術RDL interposer（重布線中介層），以及投入玻璃鑽孔（TGV）技術。

CoPoS技術需同時具備TGV、超細線寬RDL interposer、高精度對位與大尺寸玻璃基板製程能力，技術門檻遠高於一般FOPLP或傳統玻璃封裝。

友達則切入 AI 光通訊模組／CPO相關模組整合，友達做模組整合、封裝，富采（3714）負責光源發射端（Laser / 發光元件），鼎元（2426）做光感測接收端。目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，預計二至三年內逐步邁向商品化。

群創今日衝出第二根漲停板，收44.65元，5月5日以來漲幅達80%；友達也漲停亮燈，收22.2元。