快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股改寫收盤新高 法人：市場展望無虞但仍須留意可能出現高檔震盪

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
在題材面加溫、美股反彈的帶動下，台股22日大漲899.76點，上漲2.18%。記者余承翰／攝影
在題材面加溫、美股反彈的帶動下，台股22日大漲899.76點，上漲2.18%。記者余承翰／攝影

在題材面加溫、美股反彈的帶動下，台股22日大漲899.76點，上漲2.18%，收在42,267.97點，改寫收盤歷史新高；周線收紅，大漲2.66%，全周上漲1,095.61點；針對台股投資，法人認為，市場展望無虞但仍須留意指數可能出現高檔震盪，且考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇。

雖然台股收盤再創高點，但三大法人本周動向出現分歧，僅投信法人站在買方，連續第5周加碼502.13億元，外資與自營商雙雙站在賣方，外資連續2周賣超186.39億元，自營商第5周減持167.75億元，三大法人合計買超147.99億元。

玉山科技島基金(原：PGIM保德信科技島基金)經理人王偉哲指出，加權指數收盤價再度創下歷史高點，反映出台股基本面強勢及AI趨勢依舊在軌道上，經過幾日拉回整理後，台股技術面隨著市場題材再度轉強，包括6月2日Computex展即將登場，屆時輝達（NVIDIA）黃仁勳兆元宴、超微（AMD）蘇姿丰來台演說等科技題材將再度吸引盤面資金，市場資金有望聚焦AI浪潮。

此外，王偉哲表示，美伊談判再度出現曙光，油價隨著回落，讓通膨疑慮暫緩，美股也隨之展現反彈攻勢，激勵台股電子股同步轉強，加上近期回檔讓指數乖離率有所修正，有利於台股後市持續走高，強勢族群亦可望續強。

王偉哲分析，多元化Agentic AI應用加速落地，持續推升市場算力需求，根據大摩預估，隨著雲端基礎建設容量陸續釋放，相關供應鏈營收成長將延續加速及高速成長。此外，市場對於半導體展望持續上修，晶圓龍頭大廠近期於技術論壇中表示至2030年全球半導體市場規模將超過1.5兆美元，相較先預估的1兆美元大幅上修，大摩除有相同預估外，更評估1.5兆美元中一半將來自AI半導體，年複合成長率（CAGR）高達38%，因此對科技產業看法持續保持樂觀。

針對台股投資，王偉哲認為，市場展望無虞但仍須留意指數可能出現高檔震盪，且考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，同時加碼營運展望正向且成長性明確之個股，以優化持股表現；另外可因應類股輪動，以科技成長股為布局主軸，可特別聚焦半導體測試、光通訊產業，並加碼電子零組件、電力電機等。

台股 美股 玉山科技島基金 輝達 超微

延伸閱讀

升息隱憂致強勢多頭熄火？玉山科技島基金：台股回檔僅是修正乖離 長期結構性成長未完

油價回落美股收紅　投顧：台股氣氛轉強AI題材受關注

台股報復性反彈…外資轉買 AI族群狂飆

台指期夜盤由紅翻黑 高低點震盪達438點

相關新聞

把之前賣的買回來？台股續漲899點 三大法人買超1,066億元

美國長天期公債殖利率壓回，加上輝達（NVIDIA）財報佳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台，台股22日續漲899.76點，收42,267.97點，漲幅2.18%，為收盤新高，成交量1兆1,884.32億元，三大法人買超1,066.77億元。

AI 體系再噴發！台股大漲899點、收42,267點 台積電收高25元

台股22日收盤上漲899.76 點，終場以42,267.97點作收，成交量1兆1,884.32億元；台積電（2330）收盤價2,255 元，上漲25元，漲幅1.12%。

超微百億美元投資點火！台股大漲重返4萬2 封測、ABF 載板成最強火種

台股22日在AI供應鏈題材點火下強勢反攻，終場大漲899點，收盤重新站上42,000點大關。盤面焦點由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰來台引爆，AMD宣布將在台灣產業體系投資超過100億美元，擴大先進封裝、晶片製造與AI基礎設施合作，封測與ABF載板族群成為多頭資金最集中追捧的主軸。

台股改寫收盤新高 法人：市場展望無虞但仍須留意可能出現高檔震盪

在題材面加溫、美股反彈的帶動下，台股22日大漲899.76點，上漲2.18%，收在42,267.97點，改寫收盤歷史新高；周線收紅，大漲2.66%，全周上漲1,095.61點；針對台股投資，法人認為，市場展望無虞但仍須留意指數可能出現高檔震盪，且考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇。

全民瘋股市…去年逾四成上班族在股市獲利 平均獲利15萬

5月報稅季來臨，上班族勢必增加一筆所得稅支出，直呼荷包愈來愈薄。1111人力銀行針對求職會員進行「上班族投資理財現況調查」，結果顯示多數上班族面臨「想理財卻沒錢投資」窘境，可投資理財者，每月可投入投資的金額平均來到8787元，超過1成則是錢都拿去投資不儲蓄。逾4成的人透露2025年曾在股市中獲利，平均獲利金額15萬5702元。

運用AI投資台股成風潮！股市小白用AI分析風險 每月獲利近兼差薪水

台股又連續兩天大漲，全民投資熱潮未歇，不少股市小白開始用AI分析來投資台股。一名股市小白Nini過去理財方式以保險與定期定額為主，後來開始接觸股票，從台積電零股起步，隨著經驗累積，學會操作邏輯，後來把約30萬元儲蓄型保單解約，設定進出場價格、停損與獲利目標，再運用AI分析投資風險，目前投入約50萬元資金，每月投資獲利接近一份兼差薪水，為自己打造第二收入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。