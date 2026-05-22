全民瘋股市…去年逾四成上班族在股市獲利 平均獲利15萬

5月報稅季來臨，上班族勢必增加一筆所得稅支出，直呼荷包愈來愈薄。1111人力銀行針對求職會員進行「上班族投資理財現況調查」，結果顯示多數上班族面臨「想理財卻沒錢投資」窘境，可投資理財者，每月可投入投資的金額平均來到8787元，超過1成則是錢都拿去投資不儲蓄。逾4成的人透露2025年曾在股市中獲利，平均獲利金額15萬5702元。

調查指出，雖然股市不斷創高，每個月領著固定薪資的上班族投資風格仍趨向保守穩健。其中37.5%偏好ETF（指數型股票基金）、基金等穩健型投資，36.1%則屬於「非常保守，以存款為主」，至於選擇高風險槓桿、當沖、期貨或加密貨幣以及偏積極型的短線進出等操作，比重則不到1成。

逾4成的人透露2025年曾在股市中獲利，平均獲利金額15萬5702元。目前最看好那些台股的投資標的，則以「AI與半導體概念股」高居第一，其次為「記憶體與高效能運算」與「高速傳輸與通訊」。 顯示AI浪潮不僅改變產業，也同步影響上班族的投資方向。

調查顯示，上班族認為平均必須擁有約380萬元流動資產（現金、存款、股票）才具備安全感。 進一步與年齡交叉分析可以發現，41至50歲族群對財務安全感的資產門檻明顯提高，選擇「501萬至2,000萬元以上」的比率相對突出，反映中年族群因家庭責任、子女教育及退休規劃壓力，對資產累積需求更高；而20多歲族群則多數認為百萬元內即可帶來安全感，世代間對財務目標呈現明顯落差。

1111人力銀行發言人莊雨潔分析，現代上班族的財務焦慮，來自於未來的不確定感，包括退休金不足、醫療風險、房價負擔以及AI時代下職涯變化等，因此即使收入沒有大幅成長，仍有愈來愈多人開始建立理財觀念。不少上班族會透過ETF、定期定額基金來進行長期投資，希望逐步累積被動收入，降低未來風險。

調查顯示，有21.9%的受訪者「沒有餘裕可以儲蓄」每月勉強收支打平，另外更有近2成上班族負債中，每月需還款，有餘裕存錢者，平均每月可存下9809元；不過有超過1成則是錢都拿去投資不儲蓄。問到每月可投入投資的金額，平均來到8787元，其中16.3%的人每月僅能投入3,000元以下進行投資，顯示在高物價時代下，多數上班族可運用資金相當有限。

根據交叉分析發現，31至35歲族群中，每月處於負債、需還款的比率最高，達22.2%；而21至25歲族群則是「收支打平、沒有餘裕儲蓄」比率最高，來到22.5%。反映出年輕世代剛踏入職場時，受限於低薪與高物價，難以建立儲蓄基礎；至於30歲後，則開始面臨房貸、車貸、家庭支出等現實壓力，財務負擔進一步加重。

進一步詢問理財目的，排名第一的是「財富自由」40.4%，其次包括「提升生活品質」31.4%、「提早退休/退休準備」29.7%以及「資產增值」26.2%。對照調查中有41.1%的上班族擁有正職以外的收入，顯示上班族對於理財，已不只是單純追求獲利，而是希望透過資產累積，降低對單一薪資收入的依賴感。其他收入來源則以投資收益（股票、ETF、虛擬貨幣等）占比最高，其次為兼職/打工以及接案/協槓。

莊雨潔表示，近年受到全球經濟不確定、通膨壓力及詐騙事件頻傳影響，多數上班族對投資態度變得更加保守，尤其當薪資成長追不上生活成本時，民眾會優先確保現金流與基本生活安全感，而非追求高風險高報酬。從調查結果也能看出，現在上班族最在意的其實不是「賺多少」，而是「能不能撐得久」。